Berlín zaplatí odškodné dětem z Wintonových vlaků | E15.cz

Letos uplyne 80 let od začátku transportů, díky nimž se tisíce židovských dětí dostaly z nacistického Německa a jím okupovaných zemí do Velké Británie. Dnes jich podle odhadů žije asi tisícovka, polovina z nich ve Spojeném království. Podle mluvčího JCC Grega Schneidera se Německo vyplacením kompenzace „symbolicky hlásí k jejich utrpení“. Téměř všichni rodiče evakuovaných dětí zahynuli v nacistických koncentračních táborech.

Z Československa před druhou světovou válkou zachránil 669 českých a slovenských dětí převážně židovského původu sir Nicholas Winton, který zemřel v roce 2015. První děti odcestovaly 14. března 1939, poslední, osmý vlak vyrazil z Československa 2. srpna 1939. Za své činy byl Winton několikrát vyznamenán a povýšen do rytířského stavu.

Odškodnění by uvítala Milena Grenfell-Bainesová, která se jako devítiletá se svou tříapůlletou sestrou dostala do jednoho z Wintonových vlaků a přijela do Anglie. „Sestra, která žije v Americe, už o tom ví. Mám dojem, že musíme znovu žádat o české občanství. Začínám to zkoušet. I po 80 letech tady ty dokumenty všechny mám. Jestli vážně nějaká kompenzace bude, tak to bude fajn, aspoň budu mít něco pro děti,“ řekla Grenfell-Bainesová v telefonickém rozhovoru s tím, že zatím nezná podrobnosti o případném odškodnění.

„Bylo nás 669 a bohužel už nás tolik není, ani nemůže být. Vím, že v Praze žijí čtyři (z Wintonových dětí), v Anglii tři a je možné, že o tom ani nebudou vědět,“ dodala žena, která se jako jedna z mála dětí brzy po příjezdu do Británie setkala aspoň s jedním ze svých rodičů.

Britská vláda vyslovila souhlas s přijetím neurčeného počtu židovských dětí evakuovaných z Německa a jím obsazených území po brutálním nacistickém protižidovském pogromu v listopadu 1938, známém jako Křišťálová noc.

První transport z Německa dorazil do britského Harwiche 2. prosince 1938, poslední opustil třetí říši 1. září 1939, kdy nacistický wehrmacht útokem na Polsko zahájil druhou světovou válku. Z obsazených zemí odjel poslední vlak s evakuovanými 14. května 1940. Vypraven byl z Nizozemska týž den, kdy země kapitulovala před nacisty.

Program jednorázové finanční kompenzace se týká dětí vyvezených z Německa, Československa, Rakouska a Polska. Z 10 tisíc dětí pocházelo 7500 z židovských rodin. Poloviny se ujaly britské rodiny, zbytek žil v hostelech, školách nebo na zemědělských farmách. Některé děti byly převezeny do USA, Izraele, Kanady nebo Austrálie.

Německo od roku 1952 vyplatilo přes 80 miliard dolarů lidem, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce. Příští rok JCC rozdělí 350 milionů dolarů mezi 60.000 osob v 83 zemích přeživších holokaust. Dalších 550 milionů dostanou organizace zajišťující sociální služby těmto lidem.