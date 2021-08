Biden potvrdil datum odchod z Afghánistánu | E15.cz

Americké jednotky mají nadále v plánu ukončit misi v Afghánistánu k 31. srpnu, jak bylo dohodnuto. Lídrům skupiny G7 to podle prohlášení Bílého domu sdělil americký prezident Joe Biden. Odchod USA podle prezidenta ale závisí i na spolupráci s Tálibánem. Prezident zároveň Pentagon požádal o vypracování plánu pro případ, že by bylo nutné harmonogram stahování upravit.

Ponechání amerických jednotek v Afghánistánu po 31. srpnu by představovalo "zvýšené riziko", oznámil na online jednání G7 Biden. Agentura AP dříve uvedla, že se prezident rozhodl termín dodržet na doporučení Pentagonu.

Biden "ujasnil, že s každým dnem pozemních operací našim vojákům hrozí zvýšené riziko se stupňujícími hrozbami ISIS-K a že dokončení mise k 31. srpnu závisí na další spolupráci s Tálibánem, včetně zajištění přístupu evakuovaných na letiště," uvedla mluvčí Bílého domu Jen Psakiová s odkazem na křídlo teroristické organizace Islámský stát, jež operuje v Afghánistánu a Pákistánu (ISIS-K).

Ze současných 13 japonských regionů, kde byl dosud vyhlášen lockdown, se jejich počet rozšíří na 21, rozhodla tamní vláda. Japonsko se potýká s rychlým šířením mutace Delta nemoci COVID-19, za úterý přibylo skoro 22 tisíc nakažených, celkově v zemi na onemocnění COVID-19 zemřelo přes 15 tisíc lidí.

“Počet nakažených v kritické stavu se najednou rychle zvýšil a zdravotní systém je kvůli v zoufalém stavu,” uvedl ministr ekonomiky Yasutoshi Nishimura. V zemi se na začátku srpna odehrála olympiáda, v těchto dnech zde zase začíná paralympiáda.

Americké akcie posílily, indexy S&P 500 a Nasdaq skončily na rekordech. Růst táhly hlavně technologické společnosti. Dařilo se i cyklickým titulům, u kterých se očekává, že si povedou dobře, když se ekonomika zotavuje. Trhy vyhlížejí setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole koncem tohoto týdne.

Index Dow Jones stoupl o 0,09 procenta na 35.366,26 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 vzrostl o 0,15 procenta na 4486,23 bodu. Index technologického trhu Nasdaq se zvýšil o 0,52 procenta na 15.019,80 bodu.

O 19,5 procenta stouply akcie čínského internetového prodejce Pinduoduo, které se obchodují na burze Nasdaq. Firma předtím informovala o svém prvním ziskovém kvartálu. O 14 procent posílily akcie konkurenční čínské firmy JD.com, která uvedla, že vlna regulací v Číně na její podnikání nedopadne. Posilovaly i akcie ostatních čínských firem kótovaných na burzách v USA.

Dařilo se také společnostem, jejichž akcie jsou kvůli popularitě u internetových uživatelů označovány jako meme stocks. Akcie společnosti AMC Entertaiment, která provozuje ve Spojených státech síť kinosálů, zvýšily svoji hodnotu o 20 procent, hodnota akcií společnosti společnosti Gamestop se dokonce zvedla o 27 procent.

Earlier today, I joined @G7 Leaders virtually to discuss the situation in Afghanistan. We agreed that we must continue to do everything we can to save as many people as possible, as quickly as possible. More on our call here: https://t.co/Add0NkMw76