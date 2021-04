Biden odhalil plán investic do infrastruktury za dva biliony dolarů | E15.cz

Bidenův investiční plán

Americký prezident Joe Biden ve středu představil svůj ambiciózní investiční plán do infrastruktury, který má nakonec hodnotu dvou bilionů dolarů, asi 44,6 bilionu korun. Biden chce nastartovat ekonomiku USA tak, aby mohla čelit hospodářskému vzestupu Číny. Prezident plánuje vytvořit miliony nových pracovních míst masivními investicemi do výstavby nových silnic, mostů, železnic nebo sítě vysokorychlostního připojení k internetu.

Zároveň chce více sázet na obnovitelné zdroje energie. „Je to investice do Ameriky, která přichází jen jednou za generaci,“ řekl Biden. Mnoho členů Republikánské strany však návrh kritizuje. Nelíbí se jim zejména úmysl zvýšit daně podnikatelům.

Navalnyj drží hladovku

Ruský opoziční vůdce Alexej Navalnyj zahájil hladovku. Snaží se tím protestovat proti podmínkám ve vězeňském táboře, kde si odpykává dvou a půl letý trest. Navalnyj na svém Instagramu tvrdí, že mu dozorci odpírají lékařskou péči a nenechají ho vyspat. Správci věznice jeho stížnosti popírají. Kritik prezidenta Vladimira Putina je zadržován ve vězeňské kolonii IK-2, sto kilometrů východně od Moskvy. Zařízení v minulosti označil za „koncentrační tábor“. Čtyřiačtyřicetiletý Navalnyj loni ještě na svobodě přežil pokus o otravu novičokem, ze kterého viní Putina a ruskou tajnou službu.

Akcie se na směru neshodly, IPO Deliveroo zklamala

Obchodování na amerických burzách skončilo ve středu smíšeně, dařilo se zejména technologickým titulům. Index S&P 500 zpevnil o 0,36 procenta a Nasdaq vyskočil dokonce o 1,54 procenta. Dow se ale snížil o 0,26 procenta. Znovu se výrazně propadla cena ropy. Naopak vzácné kovy a nejsledovanější kryptoměny posilovaly. Evropské trhy včera poklesly. Obrovským zklamáním skončila premiéra britského doručovatele jídla Deliveroo na londýnské burze. Jedna z nejočekávanějších emisí letošního roku odepsala 26,3 procenta. Index FTSE 100 celkově oslabil o 0,86 procenta. Ve ztrátě zakončil i německý DAX (-0,27 procenta) a francouzský CAC 40 (-0,34 procenta).

Huawei ničí americké sankce, přiznal jeho šéf

Čínský telekomunikační gigant Huawei byl poškozen americkými sankcemi, které na něj Washington uvalil v roce 2019. V rozhovoru pro britskou BBC to přiznal šéf představenstva společnosti Ken Hu. Rok 2020 podle něj nebyl pro Huawei vůbec snadný. Díky domácímu trhu firma loni zvládla navýšit své zisky o 3,2 procenta na 9,9 miliardy dolarů, asi 220,6 miliardy korun. Nicméně profit by byl výrazně vyšší nebýt omezení ze strany USA. Hu upozornil, že sankce mají negativní dopad nejen na Huawei, ale i na její zákazníky na celém světě. Korporace rovněž popírá, že by do jejích aktivit zasahovala čínská vláda.

