Biden vede nad Trumpem o 17 procent. Oslo viní Rusy z kyberútoků | E15.cz

Podpora Bidena roste

Americké prezidentské volby vstupují do závěrečné fáze. Kandidát Demokratické strany Joe Biden vede podle nejnovějšího průzkumu nad současným šéfem USA Donaldem Trumpem o neuvěřitelných sedmnáct procent. Hlasovalo by pro něj 57 procent voličů, zatímco Trumpa by volilo jen 40 procent. To je dosud nejvýraznější rozdíl v průběhu závodu o Bílý dům. Uzdravený Trump mezitím obnovil kampaň a cestuje po klíčových amerických státech. Dnes promluví na mítinku v Pensylvánii.

Norové obviňují Rusko z kyberútoků

Norská vláda viní Ruskou federaci ze spáchání kybernetického útoku. Ruští hackeři údajně v srpnu napadli emailovou komunikaci členů norského parlamentu. „Na základě dostupných informací jsme vyhodnotili, že za touto aktivitou stojí Rusko,“ řekla šéfka norské diplomacie Ine Marie Eriksenová Søreideová. Nezveřejnila však důkazy podporující její tvrzení. Moskva nařčení popřela a označila jej za „závažnou a úmyslnou provokaci“.

Americké burzy ve ztrátě

Pozastavené testování antikoronavirové vakcíny od firmy Johnson & Johnson a neúspěšná jednání o záchranném balíčku na podporu amerického hospodářství zapříčinily pokles zaoceánských akciových trhů. Index Dow Jones včera odepsal 0,55 procenta a širší S&P 500 poklesl o 0,63 procenta. Dolů je táhly především velké banky a společnosti podnikající v cestovním ruchu. Tradičně se naopak dařilo technologickým gigantům, například Amazonu či Microsoftu.

Čínské akcie na rekordu

Hodnota čínského akciového trhu se v úterý vyšplhala na rekordní sumu 10,08 bilionu dolarů, zhruba tedy 235 bilionů korun. Tamní investory povzbudilo k nákupům především rychlé zotavení čínské ekonomiky po koronavirové pandemii. Burzy tak překonaly dosavadní nejvyšší částku z června roku 2015, která činila 10,05 bilionu dolarů. Hlavní čínský akciový index CSI 300 už za letošní rok posílil celkově o sedmnáct procent, zatímco americký S&P 500 přidal pouze devět procent.

The United States calls on Azerbaijan and Armenia to implement their commitments to a ceasefire as agreed and cease targeting civilian areas, such as Ganja and Stepanakert. We deplore the loss of human life and remain committed to a peaceful settlement.