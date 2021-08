Biden vybírá nového šéfa Fed: Powella může nahradit Brainardová | E15.cz

Biden navrhne příštího šéfa centrální banky nejdříve v září. Jeho nominaci musí následně potvrdit Senát. Powellovo čtyřleté funkční období skončí v únoru 2022, tedy v době, kdy americká centrální banka plánuje postupně ukončit svoji nynější mimořádnou podporu ekonomiky.

Fed momentálně každý měsíc nakupuje státní dluhopisy a cenné papíry kryté hypotékami za 120 miliard dolarů, asi 2,6 bilionu korun, aby pomohl firmám a domácnostem postavit se na nohy po koronavirové krizi a zabránil růstu inflace.

Přerušení dané praxe může stejně jako veškerá další rozhodnutí této významné instituce pořádně zahýbat finančními a kapitálovými trhy. Proto všichni američtí investoři a podnikatelé sledují výběr nového předsedy Rady guvernérů s napětím.

Odborníci by vsadili na Powella

Drtivá většina ekonomů a investorů, které minulý měsíc oslovily agentury Reuters a Bloomberg, předpokládá, že Biden nebude riskovat a ponechá v úřadu osvědčeného republikánského šéfa, který zatím zdárně provedl Spojené státy koronakrizí. „Nahradit Powella v tuto chvíli by bylo jako měnit pilota během přistávání v turbulenci,“ myslí si Max Gokhman ze společnosti Pacific Life Fund Advisors.

„Powell je správná volba a řekl bych, že finanční trhy si myslí totéž,“ přidává se Bob Diamond, bývalý ředitel britského peněžního ústavu Barclays. „Je to tradice. Pokud soustavně odvádíte dobrou práci, prezident vás zvolí znovu,“ souhlasí i Jim O’Sullivan, ekonomický stratég v kanadské investiční bance TD Securities.

Kromě toho, že odchod Powella by mohl ohrozit hospodářskou stabilitu USA, si šéf centrální banky získal Bidenovu přízeň svojí snahou snížit nezaměstnanost. Dobře si také rozumí s ministryní financí Janet Yellenovou. Změna v čele Fedu přesto vyloučena není.

Podle expertů má největší šanci vystřídat Powella členka Rady guvernérů Lael Brainardová. Pomoci by jí mohlo především to, že patří do Bidenovy Demokratické strany. Současný prezident navíc dbá na to, aby klíčové posty zastávaly i ženy. Server NBC News zase připomíná, že Biden má jedinečnou příležitost dostat do čela Fedu člověka, jenž bude více vyhovovat jeho dlouhodobým politickým cílům.

Chce větší regulace a digitální dolar

Brainardová se netají tím, že by jako šéfka Fedu zpřísnila měnovou politiku a daleko častěji by používala regulační nástroje centrální banky k potlačení ekonomických bublin. Díky tomu se těší podpoře u progresivních politických kruhů ve Washingtonu. Na rozdíl od Powella je rovněž nakloněná vytvoření digitálního dolaru.

„Dolar je velmi dominantní při mezinárodních platbách. Ale když ostatní světové jurisdikce vytvářejí vlastní digitální měny centrálních bank a Spojené státy žádnou nemají, nezní mi to jako udržitelná budoucnost,“ řekla Brainardová minulý pátek. Absenci digitálního dolaru pak dokonce označila za „urgentní problém“. Naproti tomu Powell možnost, že by třeba čínský jüan mohl v budoucnu nahradit dolar v úloze globální rezervní měny, vždycky zlehčoval.

Jako třetí kandidát, byť s výrazně menší šancí na úspěch, bývá zmiňován ještě Raphael Bostic, šéf Regionální federální rezervní banky v Atlantě. U něj je zajímavá hlavně skutečnost, že by se stal prvním Afroameričanem a zároveň prvním homosexuálem, který by stanul v čele Fedu.

Ekonomové se každopádně shodují, že ať už povede centrální banku kdokoliv, nečeká ho jednoduchý úkol. „Děsí mě, že je to snad poprvé v moderní době, kdy se vybírá nový předseda Fedu ve chvíli, kdy není zcela jasné, jakým směrem se bude strategie této instituce ubírat,“ shrnuje obavy řady expertů Roberto Perli z makléřské firmy Cornerstone Macro.

Profily hlavních kandidátů:

Jerome Powell (68) Vzděláním je právník. Před nástupem do Fedu v roce 2012 pracoval například na ministerstvu financí jako vedoucí oddělení pro státní obligace nebo jako bankéř.

Je členem Republikánské strany. Do čela centrální banky ho dosadil v únoru roku 2018 bývalý prezident Donald Trump.

Získal si všeobecný respekt za efektivní řízení centrální banky v době koronavirové krize.

Prosazuje uvolněnou měnovou politiku. Za jeho působení výrazně narostla bilance aktiv federálních rezerv.