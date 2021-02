Biden poprvé hovořil s Čínou. Bratr Muska prodal akcie Tesly | E15.cz

Top události

První rozhovor

Prezident Spojených států Joe Biden poprvé oficiálně telefonoval se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Biden prý v rozhovoru zdůraznil, že si dělá starosti ohledně neférových obchodních praktik Pekingu. Vytkl Číně také porušování lidských práv v Hongkongu či napjaté vztahy s Tchaj-wanem. Čínský prezident mu měl zase vzkázat, aby USA přistupovaly k těmto tématům opatrně, neboť se týkají čínské suverenity a územní integrity. Obě země by prý měly také obnovit mechanismy, díky nimž by se vyhnuly nedorozuměním a špatným úsudkům. Konfrontace mezi dvěma největšími ekonomikami světa by podle Pekingu znamenala pohromu.

Studie varuje ropné státy

Celosvětový odklon od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie může do budoucna znamenat velký problém pro státy, jejichž hospodářství je primárně postaveno na těžbě ropy a zemního plynu. Celkové příjmy některých těchto zemí klesnou za dvacet let nejméně o čtyřicet procent. U některých to může být až osmdesát procent. K roku 2040 pak ropné státy dohromady přijdou o 13 bilionů dolarů, přes 276 bilionů korun, bez započítání inflace. S odvoláním na novou studii britské výzkumné organizace Carbon Tracker, o tom píše BBC. Týká se to třeba Iráku, Saúdské Arábie, Nigérie, Angoly nebo Ázerbájdžánu.

Z trhů a burz

Trhy v USA uzavřely smíšeně, evropským se nedařilo

Americké burzy se ve středu na směru neshodly. Mimořádně posílil například Twitter, jehož akcie po oznámení dobrých hospodářských výsledků za loňský rok vyrostly o více než třináct procent na 67,77 dolaru za akcii. Index Dow Jones vzrostl o 0,2 procenta. Avšak širší S&P 500 uzavřel ve ztrátě 0,03 procenta a Nasdaq Composite klesl o 0,25 procenta. Západoevropským trhům se včera nedařilo. STOXX Europe 600 se snížil o 0,23 procenta. Britský FTSE 100 oslabil o 0,11 procenta. O více než půl procenta se propadl německý DAX a 0,36 procenta odevzdal francouzský CAC 40.

Kimbal Musk prodával

Mladší bratr miliardáře Elona Muska Kimbal prodal část svého podílu v Tesle. Dohromady se zbavil 30 tisíc akcií za 25,6 milionu dolarů, tedy přes půl miliardy korun. Investoři jeho příkladu včera následovali. Akcie známého výrobce elektromobilů ve středu klesly o 5,3 procenta na 804,82 dolaru. Podle agentury Bloomberg však Kimbal Musk, který je zároveň šéfem a zakladatelem restauračního řetězce The Kitchen Restaurant Group, stále v Tesle vlastní podíl v hodnotě 483 milionů dolarů.

Tweet dne

Larry Flynt, who built an empire around his magazine Hustler, has died at 78. https://t.co/Uc3BYdDCc1 — The New York Times (@nytimes) February 11, 2021

Ve věku 78 let včera zemřel americký pornomagnát Larry Flynt, ředitel společnosti Larry Flynt Publications, která publikuje přes dvacet titulů, včetně slavného pornografického časopisu Hustler. Flynt vlastnil také striptýzové kluby a obchody pro dospělé. Proslavil se rovněž svým bojem za svobodu slova a filmem, který o něm v USA natočil český režisér Miloš Forman. Flyntovo jmění se odhaduje na 500 milionů dolarů, kolem 10,6 miliardy korun.

Stane se dnes