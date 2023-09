Biden mladší čelí obviněním v souvislosti s drogami a držením zbraní | e15.cz

Obvinění přicházejí asi měsíc poté, co se prokurátorům a obhájcům Bidena mladšího nepodařilo dosáhnout dohody o jeho trestním stíhání. Tehdejší dohoda se týkala také dvou údajných trestných činů souvisejících s daněmi. Ta však podle listu The New York Times (NYT) prokurátoři mohou stále ještě vznést.