Trump má následovníka. Vivek Ramaswamy chce osvobodit aktivisty z Kapitolu | e15.cz

Ramaswamy slibuje, že jako prezident omilostní ty účastníky předloňských nepokojů u Kapitolu, kteří se nezapojili do násilností. Tvrdí, že americký politický systém trpí předpojatostí vůči pravicovým konzervativním názorům. A pokud by byl exprezident Trump odsouzen v některé ze svých kauz, Ramaswamy by mu též trest prominul. Podle svých slov proto, že by to pomohlo sjednotit zemi.

Prostřednictvím svých investic jde Ramaswamy proti udržitelnosti v podnikání a prostřednictvím svých podílů tlačí na příslušné manažery, aby rozvíjeli těžbu surovin. Názorová podobnost s Trumpem ale neznamená podobnost v byznysu. Zatímco Trump je nepříliš úspěšným správcem zděděného podnikatelského impéria, Ramaswamyho příběh lze vnímat jako „americký sen“. Své podnikání vybudoval od nuly a nedávno se zařadil mezi dolarové miliardáře.

Bohatství v zapomenutých léčivech

Potomek indických emigrantů Vivek Ramaswamy zahájil kariéru ve finančnictví. Po univerzitě nastoupil v hedgeovém fondu QVT, kde se specializoval na investice do farmaceutického průmyslu. Za sedm let ve firmě vydělal sedm milionů dolarů. Během toho vystudoval práva na prestižní Yaleově univerzitě.

Před devíti lety založil s podporou QVT biofarmaceutickou firmu Roivant Sciences. Do podnikání se vrhnul s myšlenkou, že velké farmaceutické podniky mají řadu opuštěných vývojových programů, které by bylo možné levně převzít a dotáhnout do výroby. Koncept fungoval se střídavými úspěchy. Rok po založení se z Roivantu oddělila společnost Axovant s nadějným lékem na Alzheimerovu chorobu Intepirdine, který Ramaswamy získal za pět milionů dolarů. Následný vstup na burzu společnost Axovant ohodnotil na 2,2 miliardy dolarů. O dva roky později lék v klinických zkouškách propadl a firma nyní přejmenovaná na Sio Gene Therapies má hodnotu jen kolem 30 milionů dolarů.

Další investice už se vydařily více. Před třemi lety japonský farmaceutický obr Sumitomo Dainippon koupil za tři miliardy dolarů pětici léků z portfolia Roivant Sciences a desetiprocentní podíl ve společnosti.

Ta v roce 2021 vstoupila na burzu. Jen letos hodnota firmy poskočila už o 40 procent. Hodnota Ramaswamyho desetinového podílu tak nyní činí zhruba 600 milionů dolarů. Byznys mu od roku 2014 ve formě mzdy, bonusů a dividend vynesl 260 milionů dolarů.

Nepřítel ESG

Před dvěma lety Ramaswamy odešel z čela firmy a vstoupil do politiky. Jeho kniha „Woke, Inc.“ kritizuje rostoucí orientaci amerického korporátu na ESG témata a otázky sociální spravedlnosti.

Mimo podnikání ale Ramaswamy dlouho nevydržel. Loni založil investiční společnost Strive Asset Management, jejíž přístup k výběru investic lze definovat jako antitezi k investičním firmám jako BlackRock a dalším významným hráčům v oboru. Novému správci aktiv svěřili peníze například miliardáři Peter Thiel a Bill Ackman.

Rok po založení spravuje Strive 11 fondů obchodovaných na burze (ETF). Ve svém prohlášení správce aktiv uvádí, že podporuje firmy, do kterých investuje, aby se soustředily na co nejlepší výkony bez ohledu na dodržování principů ESG.

„Demokrati stejně jako republikáni, mám tendenci být více hrdí na naší zemi, pokud v ní vyděláváme víc peněz,“ prohlásil Ramaswamy nedávno na předvolebním mítinku v New Hampshire. „Za kapitalismus se nemusíme bičovat. Přestaňte se omlouvat za kapitalismus. Měli bychom kapitalismus oslavovat.“

Ostatně, Ramaswamy hovoří z pozice jednoho z nejbohatších třicátníků v USA. Hodnota jeho majetku v polovině srpna překonal miliardu dolarů, vypočítává magazín Forbes. Následný propad akciových trhů jej o tuto metu připravil, i tak se ale jmění Ramaswamyho nyní drží jen těsně pod miliardovou hranicí.

Létající kandidát z lidu

Přesto žije podle všeho poměrně skromně. Ve státě Ohio vlastní dva domy v hodnotě v součtu 2,5 milionu dolarů, což je mnohem méně než kolik za své nemovitosti utratili další prezidentští kandidáti z obou stran politického spektra nebo například prezident Joe Biden. O Donaldovi Trumpovi, jehož podnikání stojí hlavně na realitách, nemluvě.

„Nemyslím si, že máme životní styl radikálně odlišný od toho, jakým jsme žili, když jsme vyrůstali,“ řekl pro magazín Forbes. „Nemáme obrovské prázdninové domy. Vidíme na dvorky našich pěti sousedů. Máme s našimi sousedy dobré vztahy,“ dodal.

Výjimku dělá Ramaswamy u létání. Vlastní podíly ve třech soukromých tryskáčích, které hojně využívá, aby nemusel trávit moc nocí mimo domov. „Pokud si můžeme koupit čas, tak si ho kupujeme. A to je to jediné, co nám soukromé létání dává. Čas s rodinou,“ prohlásil.

Ramaswamy si snaží držet image rázného kandidáta z lidu, často k nelibosti firem, se kterými je spojený. Když před několika dny nařkl americký lékový úřad z korupce, šéf Roivant Sciences Matt Gline se od výroku rychle distancoval. „Vivek nyní není s Roivant spojený jinak než jako akcionář,“ řekl pro Financial Times.

A dva bývalí zaměstnanci fondů Strive podali v srpnu žalobu proti Ramaswamymu a spoluzakladateli společnosti Ansonovi Fredericksovi, informoval Bloomberg. V ní šéfy viní z toho, že pracovníky nutili, aby porušovali zákony týkající se obchodování s akciemi.