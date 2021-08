Společnost Blue Origin Jeffa Bezose žaluje NASA kvůli svému vyřazení z tenderu na stavbu lunárního modulu a rozhodnutí agentury uzavřít smlouvu v hodnotě 2,9 miliardy dolarů (62,6 miliardy korun) výhradně s firmou Elona Muska SpaceX. Bezos považuje smlouvu za nespravedlivou.

Blue Origin v žalobě, kterou u federálního soudu podala v pátek, napadá nestrannost agentury NASA. V rámci programu Artemis by měli astronauti letět v roce 2024 na Měsíc. NASA si v dubnu pro konstrukci obytného lunárního modulu vybrala SpaceX, ale podle Blue Origin byly nabídky natolik srovnatelné, že měla agentura zadat zakázku více firmám.

Čínské úřady pokračují v tvrdém přístupu k technologickým firmám. Nyní místní regulátor zveřejnil návrh, který přinese do technologického světa nová pravidla. Akcie čínských společností Tencent a Alibaba v reakci na to spadly o tři procenta.

Pravidla, která publikovat státní regulátor trhu, pokrývají široké spektrum omezení od toho, jakým společnosti mohou používat data, až k potlačení falešných produktových recenzí. Kromě toho se návrh zabývá také ochranou duševního vlastnictví nebo omezení používání algoritmů pro propagaci zboží či služeb.

Americké akciové indexy Dow Jones a S&P 500 uzavřely obchodování na nových rekordních maximech, index Nasdaq však klesl. Náladu na akciovém trhu nadále podporují příznivé čtvrtletní výsledky amerických podniků, přetrvávají ale obavy z dopadů šíření koronaviru na vývoj ekonomiky.

Dow Jonesův index si připsal 0,31 procenta na 35 625,40 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,26 procenta na 4479,71 bodu, index Nasdaq Composite však klesl o 0,20 procenta na 14 793,76 bodu.

Akcie amerického výrobce elektromobilů Tesla oslabily o více než čtyři procenta. Reagovaly tak na zprávu, že regulátoři ve Spojených státech zahájili oficiální vyšetřování jeho poloautomatického systému řízení, a to kvůli srážkám elektromobilů Tesla s vozidly záchranné zdravotní služby či hasičů parkujícími na místě zásahu.

American troops cannot — and should not — be fighting and dying in a war that Afghan forces are by and large not willing to fight and die in themselves.