Zed Run nabral na rozvoj 20 milionů dolarů. Chce být hrou budoucnosti | E15.cz

Virtuální dostihy koní Zed Run, které od roku 2018 provozuje australská společnost Virtually Human Studio (VHS), nabraly na další rozvoj dvacet milionů dolarů (430 milionů korun). Po více jak třech letech provozu se do hry zapojilo přes sto tisíc lidí a zájem mají i značky jako Stella Artois nebo Nascar.

Do VHS investovaly fondy Red Bear Ventures, TCG a Anderssen Horowitz, který v minulosti vsadil například na Lyft nebo Coinbase. Peníze tvůrci digitálních dostihů použijí na další vývoj a rozšíření herního prostředí.

„Naší vizí je vytvořit ekonomiku tvůrců uvnitř metavesmíru Zed Runu, kde hráči mohou pracovat na pozicích jako vlastník koně, provozovatel závodní dráhy, chovatel nebo designér doplňků a dalších profesí,“ uvedl při oznámení investice ředitel Virtually Human Studio Chris Laurent. Zed Run tak má ambice posílit virtuální prostředí, kde jediná reálná věc jsou peníze, na kterých celý koncept stojí.

Princip Zed Runu stojí na digitálních dostihových koních, které jsou navázány na blockchain, konkrétně na kryptoměnu Ethereum, a fungují jako NFT. Každý kůň je proto jedinečný a má své specifické schopnosti, jako například rychlost a výdrž. Mimo to se díky blockchainu zaznamenává, jak je daný virtuální kůň úspěšný na závodní dráze nebo jakými geny disponuje. Všechny tyto proměnné se posléze projevují při závodech.

Digitální dostihy mají svůj původ v Austrálii, kde jsou klasické závody koní oblíbenou záležitostí. Nicméně vlastnictví koně, potažmo dostihové stáje, jsou záležitosti bohatých vrstev. „Přemýšleli jsme, jak moc skvělé by bylo, kdyby existovala cesta, jak vlastnictví koní nějak demokratizovat,“ řekl listu The Sydney Morning Herald jeden ze zakladatelů Rob Salha. A tak se zrodil Zed Run.

Prodej koní je v současné době hlavním zdrojem tržeb provozovatele, společnosti Virtually Human Studio. Koně jsou do oběhu vypouštěny ve vlnách, nejsou však mezi uživateli volně distribuovány, naopak za ně musí zaplatit. Tímto způsobem Zed Run od svého založení prodal koně už za 30 milionů dolarů (650 milionů korun).

Koně začali prodávat za sto dolarů za kus, nicméně velmi brzy se rozjel sekundární trh, který vznikl mezi samotnými uživateli a kde cena koní rostla. „Najednou jsme měli pocit "Panebože, co jsme to vytvořili" a až od té doby jsme z toho začali budovat byznys a budovat náš tým,“ popsal Salha začátky digitálních dostihů.

Peněz se v Zed Runu točí stále více, nejdražší digitální kobyla byla prodána za 2,7 milionů korun. S rostoucí oblibou tak mohou virtuální koně fungovat mimo jiné jako alternativní investice, jejichž hodnota se může zhodnocovat na základě schopností, které do nich vlastník vloží. „Zed Run vybočuje z řady příležitostí v oblasti digitálních investic. Důvodem je, že je jednou z mála aktivních investic, u které se vám vrátí to, jak velkou snahu do toho vložíte,“ shrnuje Stefan von Imhof, autor newsletteru o alternativních investicích Alternative Assets.

Mimo samotnou hodnotu koně mezi sebou soupeří v dostizích, ve kterých se hraje o peníze, jejichž výše se může pohybovat kolem 40 dolarů, ale i několika desítek tisíc. Naopak sázení je zakázané. Dalším zdrojem tržeb je pro Zed Run inzerce, která se může objevit přímo na dostihových koních nebo na závodní dráze. Využil toho například belgický výrobce piva Stella Artois nebo americký podnik automobilových závodů Nascar.

„Spolupráce s VHS má schopnost změnit vnímání značky NASCAR a přemostit propast mezi prastarým sportem a inovativní novou technologií,“ uvedl při oznámení partnerství Tim Clark ze závodů Nascar a naznačil tak část potenciálu, který se v Zed Runu skrývá. „Myslíme si, že tady je příležitosti přenést tento koncept do vícero sportovní a zábavních odvětví, nejen do koňských dostihů,“ potvrdil ambice společnosti Rob Salha.