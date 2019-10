Brexit: Začala mimořádná schůze schůze britského parlamentu | E15.cz

Na očekávané hlasování o dokumentu jako takovém nakonec vůbec nedošlo poté, co vláda prohrála úvodní hlasování o pozměňovacím návrhu. Sněmovna poměrem 322 hlasů ku 306 odsouhlasila, že s definitivním schválením brexitové dohody se musí počkat, dokud její obsah nebude převeden do britského práva.

Tím pádem vstoupil do hry zákon z minulého měsíce, který stanovuje, že vláda musí požádat o tříměsíční odklad brexitu, pakliže do dnešního data parlament neschválí "rozvodovou" úmluvu, případně odchod z EU bez dohody. Přijatý pozměňovací návrh podle médií reagoval na obavu, že kdyby dnes poslanci podmínky brexitu podpořili, Británie by pak stejně mohla na konci měsíce vystoupit z EU bez dohody, protože by se do té doby nemuselo stihnout schválení příslušného ratifikačního zákona.

Podle zářijového zákona musí britská vláda o nový odklad brexitu požádat do půlnoci. Premiér Johnson se k tomu konkrétně nevyjádřil, po porážce v parlamentu ale prohlásil: "Nebudu s EU dojednávat odklad a ani nejsem ze zákona nucen tak učinit." Vláda prý plánuje příští týden předložit legislativní opatření pro ratifikaci nové "rozvodové" dohody, která je podle Johnsona v současné situaci nejlepším možným řešením. O její prosazení v Dolní sněmovně se podle všeho bude znovu pokoušet už v pondělí.

Evropská komise v reakci uvedla, že je nyní na Londýnu, aby co nejdříve informoval o svých dalších krocích. Podle deníku The Guardian nejmenovaní vysoce postavení unijní diplomaté potvrdili, že země EU nový odklad brexitu odsouhlasí, pokud z Londýna dorazí příslušná žádost.

Francouzský diplomatický zdroj nicméně agentuře Reuters řekl, že další odložení brexitu by nikomu neprospělo. Podle irského premiéra Lea Varadkara dnes britský parlament odložil přijetí dohody, která je v zájmu Irska. Český premiér Andrej Babiš ČTK sdělil, že dnešního rozhodnutí britských poslanců velmi lituje.

"A Boris Johnson trvá na tom, že o prodloužení nepožádá, takže nezbývá než doufat, že britský parlament za týden stihne domácí legislativu k brexitu i odsouhlasení dohody. EU chce brexit s dohodou a ne tvrdé vystoupení na Halloween," dodal Babiš.

Ve snaze zpečetit výsledek brexitového referenda z roku 2016 britská vláda svolala sobotní zasedání parlamentu poprvé od roku 1982. Britští poslanci letos třikrát odmítli původní návrh brexitové dohody, rozuzlení vleklé britské snahy opustit EU však zatím nepřináší ani upravená podoba dokumentu, kterou potvrdil poslední unijní summit.

Brexit zároveň nadále rozděluje britskou veřejnost, jak ukázala i dnešní masivní demonstrace v Londýně, kde pochodovaly nejméně desetitisíce zastánců členství v EU. Podle organizátorů se manifestace za nové brexitové referendum zúčastnil milion lidí. Zpravodajská společnost BBC uvedla, že účastníci odložení rozhodnutí o brexitové dohodě přijali s nadšením.