Elektromobily připraví britský rozpočet o miliardy liber | E15.cz

Velká Británie musí najít nový způsob, jak zdanit motoristy. Rostoucí obliba elektromobilů totiž znamená, že stát postupně přichází o daňové příjmy z provozu vozidel spalujících fosilní paliva. Uvádí to analýza think tanku Institute for Fiscal Studies (IFS).

Na spotřební dani z benzinu a nafty se v Británii ročně vybere 28 miliard liber, což jsou skoro čtyři procenta státních příjmů. Během následujících dekád se ale tento zdroj příjmů zcela vytratí.

Britská vláda se zavázala, že země bude do roku 2050 z hlediska produkce skleníkových plynů neutrální. To samo o sobě představuje „obrovskou fiskální výzvu“, uvádí analýza. Pokud by se navíc potvrdily zprávy britských médií, že ministerský předseda Boris Johnson plánuje snížit spotřební daň na paliva o dvě pence na litr, přišel by rozpočet o další miliardu liber za rok.

IFS navrhuje, aby spotřební daň na paliva postupně nahradil nový systém zdanění podle ujeté vzdálenosti a měl by také rozlišovat, kdy a kde se cesta odehrála. „Podobné systémy jsou technicky proveditelné a používá je řada měst po celém světě,“ píše IFS. Alternativou je pevná taxa za ujetý kilometr, přinejmenším jako dočasné řešení předtím, než bude zaveden propracovanější systém.

Vláda by podle ekonomů IFS neměla změnu systému zdanění automobilistů dlouho odkládat. Pozdější zavedení daňových novinek podle nich bude obtížnější, protože mnoho lidí v současnosti zvažuje koupi elektromobilu či hybridního automobilu s vidinou, že z jejich provozu zaplatí menší daně.

„Vláda by měla vytvořit dlouhodobý plán zdanění provozu vozidel dříve, než zjistí, že už němá žádný prostředek, jak napravovat škody způsobené provozem vozidel – v první řadě je o dopravní zácpy,“ uvedla spoluautorka analýzy Rebekah Stroudová.