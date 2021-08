Británie a Francie budou žádat vytvoření bezpečné zóny v Kábulu | E15.cz

Francie a Británie v pondělí vyzvou OSN, aby byla v afghánské metropoli Kábulu vytvořena bezpečná zóna. Ta by měla mezinárodnímu společenství umožnit pokračovat v humanitárních operacích a v evakuacích ohrožených lidí z Afghánistánu a zároveň by mu umožnila dál vyvíjet tlak na radikální islamistické hnutí Tálibán. V rozhovoru s listem Le Journal du Dimanche to řekl francouzský prezident Emmanuel Macron.