Afghánská ekonomika se propadá. Zemi hrozí finanční katastrofa | E15.cz

Afghánistán se řítí do katastrofální finanční krize, varují ekonomové a světová média. Země se potýká se sérií hospodářských šoků poté, co většinu jejího území před týdnem opět ovládlo radikální islamistické hnutí Tálibán. Stav veřejných financí se zřejmě ještě do konce letošního roku výrazně zhorší. Podle analytické společnosti Fitch Solutions by měla afghánská ekonomika za rok 2021 spadnout až o pětinu. Státu hrozí též hyperinflace, krachy bank a prudké zdražení nejzákladnějších produktů včetně potravin.