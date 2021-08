Britské firmy žádají o řidiče z EU. Najděte si je doma, vzkazuje vláda | E15.cz

Obchodní a restaurační řetězce a logistické firmy ve Spojeném království natolik zneklidňuje nedostatek řidičů, že požádaly o pomoc vládu. Chtěly by dočasně uvolnit postbrexitová pravidla, aby mohly zaměstnat zájemce z Evropské unie a skoncovat tak s problémy v zásobování. Kabinet jim však vzkázal, že mají investovat do britského personálu.

V zemi podle sdružení Logistics UK chybí na devadesát tisíc řidičů nákladních aut. Asociace silniční přepravy dokonce odhadla počet nezaplněných míst na sto tisíc, což je šestina předpandemického stavu řidičů. Nedostatek pracovníků vyvolává tlak na celý dodavatelský řetězec a v podobě omezené dostupnosti některých výrobků dopadá i na spotřebitele.

Stěžují si především řetězce s rychlým občerstvením, jako jsou McDonald’s a KFC, k výzvám vládě o pomoc s nábory se připojila i síť supermarketů Morrisons. McDonald’s kupříkladu dočasně přerušil prodej mléčných koktejlů, kuřecí občerstvení Nando's muselo dočasně uzavřít padesátku prodejních míst, protože nemělo dost hlavní suroviny – kuřat.

„Je to opravdu špatné a týden po týdnu se to zhoršuje. Za 25 let jsem nic podobného nezažil,“ řekl před pár dny BBC Brian Sagaseta ze společnosti Peterborough Chiltern Distribution, která se zabývá přepravou chlazených produktů.

Problém má podle něho více příčin. „Je třeba uvést brexit, tisíce řidičů tady už nemohou pracovat. A během lockdownů se také zboží nemohlo pohybovat tak, jak bylo předtím běžné. Nyní se vše znovu otevírá, ale chybí pracovní síla, která by zboží doručila,“ uvedl. Řidiči podle něj utíkají za vyššími platy jinam. V praxi to znamená, že než dva tři lidi sežene, další jeden nebo dva odejdou.

Dotčené firmy proto požádaly vládu, aby poskytla dočasná víza lidem z EU, a tak pomohla problém vyřešit. Kabinet však o víkendu oznámil, že změny prozatím neplánuje. „Chceme, aby zaměstnavatelé dlouhodobě investovali do britské pracovní síly místo toho, aby se spoléhali na zahraniční,“ uvedl v prohlášení.

Alex Veitch ze sdružení Logistics UK vyjádřil zklamání. Víza by podle něho vyřešila kritickou situaci na několik měsíců, než se podaří přijmout, vyškolit a prověřit britské řidiče. Očekává se totiž, že zájemci by se mohli na trhu práce objevit v říjnu poté, co skončí covidový program podpory zachování pracovních míst. „Odvětví ale potřebuje řidiče hned,“ poznamenal Veitch.