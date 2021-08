Hurikán Ida napáchal škody v ropném průmyslu i zemědělství | E15.cz

Hurikán dorazil na pevninu v síle čtvrtého z pěti stupňů, rychlost vichru dosahovala 240 kilometrů za hodinu. Živel postupně zeslábl na tropickou bouři, ale i tak panují obavy z následků vysokých srážek a záplav. Extrémní počasí zasáhlo především státy Louisiana a Mississippi. „Hurikán Ida je jednou z nejsilnějších bouří, jaké kdy zasáhly Louisianu,“ konstatoval guvernér John Bel Edwards.

Hurikán má podle dosavadních zpráv jednu oběť. Hospodářské škody však mohou být značné, protože prochází oblastí, v níž se koncentruje petrochemický průmysl. Stanice CNN v neděli uvedla, že v Mexickém zálivu preventivně stojí 95 procent těžebních zařízení, což se odrazilo na růstu cen ropy i benzinu.

Na oslabení hurikánu reagovaly ceny poklesem, na hodnocení celkových dopadů je však podle odborníků brzy. Záležet bude na tom, jak rychle se situace vrátí do normálu. Zaměstnanci některých ropných plošin museli být evakuováni na pevninu, obnovení provozu tak patrně nějaký čas potrvá.

V oblasti New Orleansu je mimo provoz šest rafinerií, jejichž výrobní kapacita představuje zhruba desetinu americké spotřeby. Společnost Colonial Pipeline, celosvětově proslulá odstávkou po květnovém kybernetickém útoku, přerušila dodávky z texaského Houstonu do Greensboro v Severní Karolíně.

Kontejnerový terminál neworleanského přístavu zastavil vykládku a nakládku lodí, hurikán má i další dopady na dopravu komodit a zboží. Týká se to kupříkladu lodí na řece Mississippi, což může znamenat zdržení vývozu sóji a kukuřice z jihu Spojených států. „Jakékoli delší narušení exportních aktivit v této klíčové oblasti vyžaduje naši pozornost a budí obavy,“ řekl agentuře Bloomberg Mike Steenhoek ze Soya Transportation Coalition.

Podle nejhorším scénářů by mohl být provoz na řece omezen celé týdny, což by vedlo k dalšímu tlaku na růst světových cen potravin. V případě hurikánu Katrina v roce 2005 to nastalo zejména v důsledku poničení navigačního systému.

Škody napáchané Idou by mohly překročit čtyřicet miliard dolarů, což by z ní učinilo jeden z nejdražších hurikánů, uvedl Chuck Watson z Enki Research, který se zabývá modelováním katastrof. Žebříčku jednoznačně kraluje Katrina, která vyšla Spojené státy na více než 176 miliard. Přes hranici sta miliard se dostala ještě bouře Harvey v roce 2017.

Katrina se výrazně zapsala i do dalších bedlivě sledovaných statistik. Kupříkladu ceny benzinu stouply v zemi během jediného týdne o 46 centů na 3,07 dolaru za galon. Tento růst byl nejvýraznější od války v Perském zálivu v roce 1991. Návrat na původní ceny trval dva měsíce.

Hurikány ve Spojených státech s nejvyššími škodami (v miliardách dolarů)

1. Katrina (2005) 176

2. Harvey (2017) 136

3. Maria (2017) 98

4. Sandy (2012) 77

5. Irma (2017) 55

6. Andrew (1992) 53

7. Ike (2008) 38

8. Ivan (2004) 30

9. Wilma (2005) 27

10. Michael (2018) 27



Pramen Bloomberg/NOAA