Britští poslanci podpořili prováděcí zákon k brexitové dohodě | E15.cz

Dolní sněmovna britského parlamentu podle očekávání ve druhém čtení hladce schválila prováděcí zákon k brexitové dohodě, kterou s Evropskou unií vyjednal premiér Boris Johnson. Zákon nyní zamíří do výborů a závěrečné hlasování se očekává v lednu. Poté, co Johnsonova Konzervativní strana v předčasných volbách získala v parlamentní dolní komoře většinu, by však už nic nemělo zabránit tomu, aby Británie evropský blok na konci ledna 2020 opustila.