Britové v EU přijdou po brexitu o bankovní účty | E15.cz

Facebook si udobřil inzerenty

Sociální média Facebook, Twitter a YouTube se prostřednictvím Světové federace reklamních zadavatelů dohodla s velkými firmami na společném potírání nenávistného obsahu na digitálních platformách. Facebooku se tak poprvé od červencového bojkotu povedlo napravit pošramocené vztahy s inzerenty. Šéf komunikace a globálních záležitostí společnosti Nick Clegg zároveň v rozhovoru pro deník Financial Times řekl, že Facebook na podzim omezí své služby, pokud ve Spojených státech po prezidentských volbách propuknou násilné nepokoje.

Vystěhovalci přijdou o účty

Britské banky, jako jsou Barclays či Lloyds, zruší po Novém roce účty britským občanům žijícím v zemích Evropské unie. Může za to brexit. Jelikož se Londýnu nedaří najít společnou řeč s Bruselem, finančním domům hrozí, že ztratí práva nabízet služby v rámci evropského bloku. „Účty budou uzavřeny, platební a kreditní karty zablokovány,“ potvrdil Nigel Green, zakladatel bankovní skupiny deVere. V EU žije zhruba 785 tisíc Britů.

Amazon zahýbal trhem

Americké burzy se vzpamatovaly z poklesu na začátku tohoto týdne a zamířily opět vzhůru. Táhly je především akcie Amazonu. Zvedla se i cena ropy. Nejdůležitější index S&P 500 zpevnil o 1,05 procenta, Dow Jones se zvýšil o 0,52 procenta a technologický Nasdaq Composite si připsal 1,71 procenta. Mírně vzrostly také akciové trhy v západní Evropě. Výjimkou byl pouze francouzský CAC 40, který uzavřel obchodování ztrátou 0,4 procenta.

Nike chytil druhý dech

Největší světový výrobce sportovního oblečení, americký Nike, se zotavuje z úpadku způsobeného koronakrizí rychleji než se očekávalo. Společnost oznámila, že její zisky za první fiskální čtvrtletí činily 10,6 miliardy dolarů, zhruba 244,2 miliardy korun. To je o 1,5 miliardy dolarů více, než kolik čekali analytici. Akcie firmy na to včera večer reagovaly prudkým růstem a navzdory pomalému startu zakončily obchodování se ziskem 3,5 procenta.

