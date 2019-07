Britská centrální banka: Jsme připraveni na brexit i obchodní válku | E15.cz

Britské banky mají dostatek kapitálu, aby najednou zvládly možný odchod Británie z Evropské unie bez dohody i globální obchodní válku. Řekl to ve čtvrtek guvernér britské centrální banky (Bank of England BoE) Mark Carney. Připustil však, že chaotický brexit může přinést turbulence na finanční trhy i do ekonomiky.