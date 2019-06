Obětí obchodní války přibývá. Výrobce kol Giant utíká z Číny | E15.cz

Obchodní válka mezi USA a Čínou začíná mít první oběti. Výrobce jízdních kol Giant Manufacturing stěhuje svou výrobu z Číny. Montování bicyklů pro americký trh začíná přesouvat do města Tchaj-čung na Tchaj-wanu. Firmu k tomu vedla hrozba přirážek, které chce na čínské zboží zavést od září americký prezident Donald Trump. Informovala o tom agentura Bloomberg.

„Už loni jsem si všimla, že éra Made In China a globálního zásobování je u konce. Trendem je naopak posun produkce směrem z Číny,“ řekla šéfka Giantu Bonnie Tu. Výrobce přitom už v létě loňského roku postavil továrnu v Maďarsku.

S obavou šéfky Giantu souzní i ředitel hongkongské společnosti Lu & Fung Spencer Fung. „Všichni vyráběli v Číně, protože je to levné a Číňané jsou velmi schopní. Obchodní válka ale nutí výrobce, aby přehodnotili svou strategii a z Číny se stáhli,“ řekl Fung.

„Situaci jsme začali brát vážně, když americký prezident ohlásil plán na zavedení nových, pětadvacetiprocentních cel. Se stěhováním jsme začali ještě předtím, než dokončil svůj projev,“ řekla šéfka výrobce Bonnie Tu. Tarify, které by Donald Trump případně zavedl, by průměrně zvyšovaly cenu jízdních kol vyrobených v Číně a exportovaných do Spojených států o sto dolarů oproti těm, která se vyrobí v jiných regionech.

Aktuálně má firma po jedné továrně v Nizozemsku a na Tchaj-wanu, pět dalších zůstává v Číně. Tchajwanský závod bude nově pracovat na dvojité směny, aby zvládl pokrýt přemístěné zakázky pro americký trh. Výrobu chce společnost posunout i do východní Asie, kde aktuálně hledá partnera. Akcie výrobce kol v pondělí vzrostly o 9,8 procenta. Největšího růstu v historii firma dosáhla díky prohlášení, že čtvrtinu jejích tržeb budou v letošním roce tvořit elektrokola.

Giant je součástí rostoucího počtu firem, které kvůli sílícímu napětí mezi mocnostmi stěhují svou produkci z Číny. Svůj globální dodavatelský řetězec kvůli obchodní válce přehodnocuje například americký výrobce čipů Intel. Podle jeho šéfa Boba Swana nejsou cla „efektivní cesta k řízení světového obchodu“. Obavy z obchodní války minulý týden sdělila i firma Foxxcon, která je největším dodavatelem Applu.