Britské firmy mnohdy marně žádají o pomoc | E15.cz

Britská vláda se dlouho zdráhala zavést drastická opatření, která poškozují ekonomiku. Razila teorie, že bude lépe, když populace země získá kolektivní imunitu a před koronavirem se budou chránit jen nejohroženější skupiny. Postupně ale premiér Boris Johnson v obavě z kolapsu zdravotnictví a velkého množství obětí začal od této strategie upouštět, až před více než týdnem Britům vzkázal, aby zůstali doma.

Přesto království hlásí už téměř tři tísíce obětí a do toho se začínají projevovat hospodářské dopady velkých omezení. Kupříkladu Skotské obchodní komory (SCC) tvrdí, že 40 procent podniků eviduje propad příjmů o devadesát až sto procent.

„Firmy nyní zavírají a už znovu neotevřou. Prioritou vlády je chránit lidské životy a následně jejich živobytí. Musí naplánovat oživení ekonomiky,“ řekl BBC šéf sdružení Tim Allan s tím, že bez důkladné přípravy obnovy zemi hrozí hospodářská katastrofa a masová nezaměstnanost.

Podle britské veřejnoprávní stanice se téměř pětina malých a středních firem potýká s akutním nedostatkem prostředků. Panují obavy, že by svou činnost brzy mohlo v království ukončit osm set tisíc až milion firem. Část z nich si stěžuje, že jim banky odmítají poskytnout úvěr. Finanční instituce tvrdí, že postupují v souladu s vládními instrukcemi.

Ministr financí Rishi Sunak v půli března slíbil společnostem s ročním obratem nižším než 45 milionů liber možnost v prvním roce bezúročných půjček s vládní garancí až do výše pěti milionů liber. „Byl jsem ohromen a překvapen, když jsem viděl, jakou bezprecedentní pomoc vláda přede dvěma týdny oznámila. Ale nasadili jsme na to jednoho z nejzkušenějších lidí a jak dny míjejí, je to zklamání za zklamáním,“ uvedl Steve Lord, který řídí strojírenskou firmu Belgrave & Powell, zaměstnávající 120 lidí. Měl prý od vládou schválených poskytovatelů úvěrů nabídky půjček s 30procentním úrokem. Jinde by se dostal na sedm procent, ale byl upozorněn na to, že proces bude zdlouhavý.

Peter Jackson, majitel obchodů se šperky zaměstnávající čtyřicet lidí, byl odmítnut kvůli tomu, že firma loni vykázala malou ztrátu. „Myslel jsem, že smyslem půjček je pomoc společnostem, jako je ta má, udržet se nad vodou. Ale nepomohou,“ prohlásil. Londýnský starosta Sadiq Khan už v rozhlase apeloval na banky, aby byly firmám více nápomocné.

The Guardian zase upozornil, že sítem pomoci mohou propadnout až dva miliony živnostníků. Těm vláda slíbila podporu odpovídající 80 procentům jejich průměrného měsíčního zisku z posledních tří let. Podle Ústavu pro fiskální studia ale řada z nich nebude mít na její vyplácení nárok, protože vydělává málo, příliš či zahájila podnikání až v posledním roce.

Pandemie už dopadá i na zaměstnance. Podle průzkumu statistického úřadu více než čtvrtina firem uvedla, že v krátkodobém horizontu hodlá snížit stav zaměstnanců, pět procent naopak nabírá. Propouštění se bojí zejména odbory v odvětví letecké přepravy a vyzývají vládu k pomoci. Kupříkladu společnost British Airways se prozatím chystá poslat na neplacené volno až 80 procent zaměstnanců, část mzdy by jim měl kompenzovat stát.