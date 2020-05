Brusel chce jednotná pravidla proti praní špinavých peněz. Seznam rizikových zemí se rozšiřuje | E15.cz

Evropská komise sjednotí pravidla Evropské unie pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, která by měla být uplatňována efektivněji než dosud. Komise také navrhne vznik nezávislého orgánu, který bude na dodržování regulí v této oblasti dohlížet. Počítá s tím akční plán, který představil místopředseda Komise Valdis Dombrovskis. Brusel rovněž přidal na seznam rizikových zemí 12 států včetně Barmy či Panamy.

Komise reaguje na fakt, že ačkoli členské země již předloni schválily směrnici upravující pravidla zaměřená na praní špinavých peněz, některé státy jsou při jejich uplatňování méně důsledné. Různé interpretace současných předpisů podle komise mohou nahrávat zločincům, kteří legalizují své nezákonné zisky.

„V našich pravidlech a jejich uvádění do praxe by neměla být žádná slabá místa,“ řekl Dombrovskis, podle něhož komise připraví všechny základní pilíře akčního plánu do roka.

Vedle harmonizace pravidel a nezávislé celounijní kontroly jejich dodržování chce Komise posílit spolupráci zpravodajských služeb odkrývajících finanční kriminalitu. Brusel chce také přijít s doporučeními, která by posílila sdílení dat mezi úřady a soukromými subjekty.

Komise zároveň rozšířila seznam zemí, které „představují významné riziko pro finanční systém unie“ v souvislosti s praním špinavých peněz a financováním terorismu. Na listině je nyní místo dosavadních 16 států 22 zemí. Mezi tuctem přidaných států jsou vedle zmíněné dvojice také Bahamy, Barbados, Botswana, Kambodža, Mauricius, Ghana, Jamajka, Mongolsko, Nikaragua a Zimbabwe. Komise naopak vyškrtla Bosnu, Guyanu, Laos, Etiopii, Srí Lanku a Tunisko, které odstranily nedostatky ve vlastních finančních pravidlech.