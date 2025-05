Má svůj podcast, vede otcovo impérium a možná by chtěl být prezidentem Spojených států. Nejstarší syn současného amerického prezidenta Donalda Trumpa a modelky českého původu Ivany Trumpové připustil, že by se v budoucnu mohl sám ucházet o Oválnou pracovnu. „To volání tam je,“ prohlásil Donald Trump Junior během středečního vystoupení na Katarském ekonomickém fóru.

Na otázku ohledně možné kandidatury reagoval s nadsázkou a opatrností. „Je to opravdu čest, že se mě na to někdo ptá, a je pro mě čest vidět, že by s tím část lidí neměla problém,“ odpověděl během panelu. Letos v březnu sice popřel spekulace o kandidatuře, které přinesl server Mediate, nyní ale připustil, že politické ambice do budoucna zcela nevylučuje. „Člověk nikdy neví,“ dodal s tím, že se zatím soustředí hlavně na byznys.

Sedmačtyřicetiletý Trump je výkonným viceprezidentem Trump Organization, konglomerátu zahrnujícího více než 500 firem v rodinném vlastnictví. Přibližně polovina z nich nese jméno Trump. Společnost spravuje luxusní hotely, nemovitosti, golfová hřiště či rekreační rezorty.

Hotel Praza si Trumpovi pořídili v roce 1988. | Zdroj: profimedia.cz

Trump Junior patří k politicky nejviditelnějším dětem prezidenta a hlasitě podporuje pravicovou agendu Make America Great Again (MAGA). Server Politico ho označil za „Trumpova útočného psa“ na sociálních sítích. Významně se podílel i na výběru klíčových osobností současné administrativy – mimo jiné prosazoval J. D. Vance, nynějšího viceprezidenta. „Myslím, že otec skutečně změnil Republikánskou stranu. Dnes bych ji nazval stranou MAGA,“ uvedl v Kataru. Právě Vance by navíc mohl být jedním z favoritů republikánské nominace pro volby v roce 2028.

Vztahy mezi Trumpem Jr. a jeho otcem ale nebyly vždy bezproblémové. Po rozvodu Donalda a Ivany Trumpových v roce 1992 média opakovaně upozorňovala na napjatou rodinnou atmosféru. O osm let později promoval na Wharton School při Pensylvánské univerzitě a dnes to již vypadá, že je s otcem jedna ruka.

Začátkem letošního roku Trump mladší navštívil grónské hlavní město Nuuk, kam odletěl letounem přezdívaným Trump Force One. Cesta vzbudila zájem médií proto, že přišla v době, kdy prezident opět naznačil zájem o připojení Grónska k USA. „Ne, nekupuji ho,“ reagoval s úsměvem Trump junior a uvedl, že šlo o soukromou jednodenní návštěvu.

Bojovník proti korektnosti

Donald Trump mladší je aktivní nejen na sociálních sítích, ale i na streamovacích platformách. V roce 2023 založil vlastní podcast Triggered jako pokračování své stejnojmenné knihy. V ní ostře kritizuje politickou korektnost, americkou levici a přirovnává svého otce k Martinu Lutheru Kingovi Jr., který podle něj stejně jako Trump čelil útokům ze strany státních složek. Zmiňuje také „oběti“, které musela jeho rodina údajně přinést, aby Donald Trump mohl vstoupit do politiky – například vzdát se části mezinárodního podnikání.

Podle magazínu Forbes dosahuje jmění Donalda Trumpa st. téměř 5,6 miliardy dolarů, tedy v přepočtu 134 miliard korun. Server Business Insider odhaduje majetek celé rodiny na více než 6,7 miliardy dolarů, přičemž Donald Trump Junior má mít podíl zhruba 25 milionů dolarů. Rodinný majetek navíc podle posledních zpráv posílily investice do kryptoměn – jen za posledních šest měsíců o dalších 2,9 miliardy dolarů.