Budoucí prezident USA Biden představil svůj nový komunikační tým | E15.cz

Top události

Bidenův „ženský“ tým

Zvolený prezident Spojených států Joe Biden představil v noci na dnešek svůj nový komunikační tým. Zajímavé je, že jej tvoří výhradně ženy. Ředitelkou komunikace Bílého domu se stane mluvčí Bidenova volebního štábu Kate Bedingfieldová. Tiskovou mluvčí prezidenta bude Jen Psakiová, která byla mluvčí ministerstva zahraničí ve vládě Baracka Obamy. Hlavní poradkyně Bidenovy kampaně Symone Sandersová dostane post mluvčí viceprezidentky Kamaly Harrisové. Komunikaci příští první dámy Jill Bidenové bude mít na starosti Elizabetha Alexanderová. Tým doplňují ještě Karin Jeanová-Pierrová, Ashley Etiennová a Pili Tobarová.

Evropa ve víru protestů

Evropu o uplynulém víkendu zaplavily protesty, které v několika případech přerostly v násilná střetnutí demonstrantů s bezpečnostními složkami. V Bělorusku už tradičně vyšly do ulic tisíce občanů, aby požadovaly demisi prezidenta Alexandera Lukašenka. Tamní policie zatkla přes tři stovky lidí. V Polsku pokračovaly protesty proti zpřísnění potratového zákona. Tisíce demonstrantů se pokusily zablokovat dopravu po hlavní trase ve Varšavě. Pořádkové složky proti nim použily slzný plyn a došlo ke zranění i jedné z opozičních poslankyň.

Po celé Francii pak zhruba 130 tisíc obyvatel demonstrovalo vůči návrhu zákona o globální bezpečnosti, na jehož základě by hrozilo vězení lidem, kteří zveřejní fotografie policistů s úmyslem uškodit jim. Podle kritiků toto nařízení porušuje svobodu tisku a právo na informace. I v Paříži došlo během protestů k násilnostem.

Z trhů a burz

Burzy za celý týden v plusu, rekord pro Nasdaq

Americké akciové trhy za celý minulý týden vyrostly, zřejmě díky nadějím na ekonomické oživení v příštím roce. Index S&P 500 zpevnil o 2,27 procenta, Dow Jones si připsal 2,21 procenta. Nasdaq Composite se zvýšil o 2,96 procenta a v pátek dokonce zaznamenal nový rekord, když dosáhl na 12 236,23 bodu. Za posledních pět pracovních dnů zdražily také evropské akcie. Německý DAX se zlepšil o 1,51 procenta, francouzský CAC přidal 1,86 procenta a britský FTSE je vyšší o 0,25 procenta.

Firma Philipa Greena se hroutí

Britskému retailovému řetězci Arcadia Group hrozí kolaps. Obří společnost, do jejíhož portfolia patří například prodejci oblečení Topshop, Burton, Dorothy Perkins, Evans či Topman a jejímž majitelem je anglický miliardář Philip Green, by mohla vstoupit do insolvence už v pondělí. Jak informuje například BBC, ačkoli značka by měla díky své popularitě v nějaké formě přežít, Arcadia bude pravděpodobně muset uzavřít přibližně 500 prodejen a propustit 13 tisíc zaměstnanců, tedy více než polovinu své pracovní síly.

Video dne

Ačkoli se tematické zábavní parky ve světě potýkají s ekonomickými problémy, v japonském městě Ósaka se 4. února otevře nový Super Nintendo World, zaměřený na milovníky videoher. Atrakce, které měly být původně zpřístupněny až na jaře, budou součástí již existujícího Universal Studios Japan park.

Společnost Nintendo zároveň zveřejnila první záběry, jak bude Super Nintendo World vypadat. Jedná se o velmi překvapivou zprávu, neboť třeba americký Walt Disney minulý týden oznámil, že kvůli koronakrizi propustí 32 tisíc zaměstnanců, převážně právě v zábavních parcích.

Snímky ze Super Nintendo World najdete v galerii:









Stane se dnes