Bulharský obchodník se zbraněmi Gebrev obchodoval s Ukrajinou i po roce 2014 | E15.cz

V e-mailu zaslaném americkému listu The New York Times to přiznal sám Gebrev, který původně vyzbrojování Ukrajiny popíral. V e-mailu také píše, že zbraně skladoval v muničním areálu v České republice.

Jde o sklad ve Vrběticích, který v roce 2014 dvakrát explodoval. Podle Česka panuje důvodné podezření, že výbuchy způsobili agenti ruské vojenské rozvědky GRU. Kauza nyní vedla k rusko-české diplomatické roztržce a premiér Andrej Babiš kauzu Vrbětice označil za bezprecedentní teroristický útok.

Gebrev se v e-mailu listu NYT také zmínil o dvou pokusech otrávit ho v roce 2015, což je akce připisovaná jednotce GRU označované číslem 29155. Podle Gebreva se o to sice pokusili ruští vrazi, ale nepracovali zřejmě sami, nýbrž společně s jeho nepřáteli z Bulharska.

Ke své společnosti EMKO a jejím kontaktům s Ukrajinou původně mnoho informací neposkytoval a tvrdil, že veškerý vývoz zbraní na Ukrajinu zastavil na začátku bojů na východě země v roce 2014.

V pátečním dopise listu NYT však přiznal, že EMKO podepsala s "oprávněnými ukrajinskými společnostmi" kontrakt na konci roku 2014, když už se na východě Ukrajiny bojovalo. Předtím přitom ujišťoval, že zbraně uskladněné v ČR nebyly určeny na Ukrajinu.

NYT píše, že jeden bývalý ukrajinský představitel byl ochoten sdělit tajnou vojenskou informaci pod podmínkou zachování anonymity - EMKO podle něj kontrakt podepsala v roce 2014 a měla podle dohody ukrajinské armádě dodat dělostřeleckou munici. Ve snaze zabránit příznivcům Ruska v bulharské vládě, aby tento obchod překazili, byla munice zabalena tak, jako by byla určena Thajsku. Gebrev informaci o matoucím označování zboží popřel.

NYT píše, že dosud nebylo moc jasné, proč se Rusové snažili Gebreva zničit. Český případ podle listu poskytuje nové důkazy, že důvod, proč ho Kreml pronásledoval, byly jeho obchody. Podle odborníků byla při pokusech o jeho otrávení použita stejná nervově paralytická látka novičok jako o tři roky později v anglickém Salisbury v případě bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije.