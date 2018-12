Butinovou k přiznání donutili mučením, prohlásil ruský ministr zahraničí Lavrov | E15.cz

„Celý smysl této dohody spočívá v tom, aby se vyhandlovala možnost co nejdříve dosáhnout propuštění na svobodu a vrátit se do vlasti,“ řekl Lavrov. „Už mnoho a mnoho měsíců proti ní (Butinové) uplatňují svérázné mučení. Mám důvody předpokládat, že cílem podmínek, které jí vytvořili, je zlomit její vůli a v podstatě ji přinutit, aby se přiznala k tomu, co nejspíše neudělala. Ale je to její rozhodnutí a my uděláme vše, abychom zajistili práva naší občanky a aby se co nejdříve vrátila domů,“ dodal.

Marija Butinová, zadržená ve Washingtonu pro podezření ze spiknutí proti USA, se ve čtvrtek přiznala, že se snažila proniknout do americké Národní asociace držitelů zbraní (NRA) s cílem získat informace o vlivných Američanech a přes ruského prostředníka je předat do Moskvy. Oznámila to soudu na základě dohody s vyšetřovateli, která jí dává šanci na nižší, nanejvýš údajně půlroční trest vězení.

Američtí prokurátoři Butinovou obvinili letos v červenci, že působí v USA jako nenahlášený agent v zájmu cizí mocnosti, tedy Ruska. Obvinění, které zákon hodnotí jako spiknutí proti USA, zprvu odmítla. Moskva pak kauzu označila za smyšlenou a vyzvala americké úřady, aby Butinovou bezodkladně propustily.

V minulých dnech ale Butinová svůj názor změnila a podle advokátů začala spolupracovat s vyšetřovateli. Podle jejích obhájců byl kontaktem, který měl její informace předávat Moskvě, vlivný ruský politik Alexandr Toršin, nynější viceguvernér ruské centrální banky.

Kauza Butinové bezprostředně nesouvisí s vyšetřováním údajného ruského vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016, které vede bývalý šéf FBI Robert Mueller.

Případ devětadvacetileté Rusky v úterý komentoval Putin s tím, že o její příslušnosti k ruským rozvědkám žádná ruská tajná služba nic neví. Šéf zahraničního výboru ruské Státní dumy Leonid Sluckij verdikt označil za „příklad moderní politické inkvizice“.

„Přiznala se pod nátlakem, zlomili ji. V takových podmínkách podlehne každý, i zdravý chlap. Tím spíš křehká žena, kterou celou dobu drželi v nesnesitelných podmínkách,“ řekl Sluckij.