Bývalého sedmého nejbohatšího muže světa opět zatkla policie | E15.cz

Brazilská policie zatkla ropného a těžařského magnáta Eikeho Batistu, který v minulosti patřil mezi nejbohatší muže světa. Důvodem je obvinění ze zpronevěry peněz a manipulace s trhem, napsala agentura Reuters. Je to již podruhé, co jde podnikatel do vazby - policie ho zatkla i v roce 2017 kvůli podezření z korupce. Za mřížemi strávil tři měsíce, od té doby byl v domácím vězení.