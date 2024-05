Dosluhující slovenská prezidentka Zuzana Čaputová spolu se svým nástupcem ve funkci Peterem Pellegrinim důrazně odsoudili středeční atentát na premiéra Roberta Fica , který je podle nich také útokem na demokracii. Vyzvali slovenské politiky k větší zodpovědnosti a opuštění bludného kruhu nenávisti. Do Prezidentského paláce pozvou ke společnému jednání lídry všech parlamentních stran. Pellegrini zároveň vyzval k utlumení kampaně před volbami do Evropského parlamentu.

„Se zvoleným prezidentem Pellegrinim jsme se shodli, že pozveme lídry všech parlamentních stran do prezidentského paláce, abychom uklidnili situaci a společně odmítli násilí,“ uvedla Čaputová při společném vystoupení s Pellegrinim. „Vystupujeme spolu, protože chceme vyslat signál porozumění v této napjaté situaci. Jsme politici, kteří mají shodu v tom, co je pro společnost nejdůležitější. A to je uklidnění situace,“ dodala končící prezidentka.

Máme naprostou shodu na odsouzení jakéhokoli násilí. Včerejší útok na premiéra Roberta Fica je v první řadě velká lidská tragédie, ale také útok na demokracii,“ upozornila. Atentát na Fica označila za individuální čin, ale dodala, že zodpovědnost za nenávist ve společnosti nesou všichni.

Pellegrini vyzval strany, aby alespoň načas přerušily nebo utlumily kampaň před volbami do europarlamentu. „Atentát na předsedu vlády je atentátem na demokracii. Máme-li se jako národ smířit – a pokud se takové atentáty na demokracii nemají zopakovat – musejí všichni projevit velkou míru odpovědnosti,“ prohlásil. Pellegrini tím myslel nejen politiky, ale také vlivné osobnosti a zpravodajská média.

Zvolený prezident dodal, že politici by neměli atentát využívat k získávání politických bodů. „Pokud dnes lidé na Slovensku něco urgentně potřebují, je to alespoň základní shoda slovenské politické reprezentace. A ne-li shoda, alespoň civilizovaná diskuze.“

VIDEO: Čaputová hovoří o atentátu na Roberta Fica

Čaputová o atentátu na Fica: Jsem šokovaná z hrozivého útoku • FB Zuzana Čaputová

Stav Fica je stabilizovaný, ale vážný

Zdravotní stav postřeleného slovenského premiéra Roberta Fica je stabilizovaný, ale vážný, řekli novinářům ministr obrany Robert Kaliňák a ředitelka banskobystrické nemocnice, kde byl ministerský předseda po středečním pokusu o atentát hospitalizován. Fico podstoupil pětihodinovou operaci. Server listu Pravda napsal, že se lékařům podařilo zastavit krvácení do břicha, Fica ale ještě čeká operace kyčelního kloubu. Problémy mu podle serveru mohou způsobit léky na ředění krve, které dostává.

„V průběhu noci se podařilo lékařům stabilizovat stav pacienta. Probíhají další úkony, které mají směřovat k zlepšování jeho zdravotního stavu. Stav je nadále vážný kvůli komplikovanosti zranění,“ uvedl Kaliňák, který je blízkým spolupracovníkem Fica v jeho straně Směr-sociální demokracie.

Lapuníková na společném briefingu s Kaliňákem uvedla, že na operaci se podílely dva zdravotnické týmy a premiér je nyní na jednotce intenzivní péče. Řekla také, že Fico utrpěl „četná střelná poranění“.

Fica, který podle slovenských médií ráno komunikoval s okolím, by měl odpoledne v nemocnici navštívit zvolený prezident Peter Pellegrini.

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok ve středu uvedl, že zadržený pachatel při atentátu na Fica vystřelil pětkrát. Slovenská policie obvinila 71letého muže podezřelého z útoku na Fica z pokusu o úkladnou vraždu, uvedla TV Markíza. Hrozí mu až doživotní vězení.

Ministři o stavu Fica: Dlouhá operace a vážná zranění

Ministři o stavu Fica: Dlouhá operace a vážná zranění • FB Matúš Šutaj Eštok

Fico se po zasedání vlády zdravil s lidmi v Handlové, když podle svědků zaznělo několik výstřelů. Nejméně jeden premiéra zasáhl. Mluvčí slovenského ministerstva vnitra útok označil za atentát.

Devětapadesátiletý premiér byl nejprve převezen do nemocnice v Handlové, jejíž mluvčí podle agentury Reuters uvedla, že byl při vědomí a jeho životní funkce byly stabilizovány. Úřad vlády poté oznámil, že Ficův život je ohrožen. Podle informací z jeho facebookového profilu jej vrtulník transportoval do nemocnice v Banské Bystrici, protože do Bratislavy by to trvalo příliš dlouho vzhledem k nutnosti akutního zákroku.

Politologové spojují atentát s polarizací společnosti

Politologové dávají atentát na premiéra Fica do souvislosti s dlouhodobou polarizací a radikalizací slovenské společnosti. Situaci v zemi vyostřily podle nich mimo jiné dvoje důležité volby v poslední době - parlamentní loni v září a prezidentské letos na přelomu března a dubna. Za cestu ven považují semknutí kolem zásad demokracie a právního státu.

„Vidíme důsledky společenské polarizace a radikalizace, které jsou na Slovensku přítomné už delší čas. Viděli jsme je velmi konkrétně v poslední předvolební kampani u řady slovenských stran, v útocích na prezidentku (Zuzanu) Čaputovou, nebo obecně ve vyšší oblibě dezinformačních konceptů, kterým se na Slovensku daří,“ míní politolog Jan Charvát z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Fico polarizoval společnost v parlamentních volbách, ještě víc lidi rozdělily volby hlavy státu,“ přidává se jeho kolega z Univerzity Karlovy Aleš Michal. „Už před prvním kolem bylo jasné, že se vytvořily dva do zásadní míry neprostupné tábory, což ukazoval vysoký zisk pouze dvou kandidátů. Jejich voličská jádra se upevňovala, což přimělo řadu lidí se postavit do role buď přesvědčeného fanouška nové vládní koalice, nebo zásadního odpůrce,“ domnívá se Michal.

Charvát připomněl vraždu novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové z roku 2018 či předloňskou homofobní vraždu dvou lidí u bratislavského baru Tepláreň (Teplárna). „Jde tedy o pokračování tohoto neblahého trendu. Útoky na novináře a konkurenční politiky jsou v zásadě pokračováním a posilováním tohoto trendu, a jsou tak mimořádně nezodpovědné a nebezpečné. Cestou z této situace je podle mého názoru pouze celospolečenské semknutí kolem principů demokracie a právního státu,“ soudí politolog.

Michal označil za znepokojivé to, jak se radikální postoje stávají mainstreamovými. „Projevuje se to například tím, jakým způsobem nová slovenská vláda přistupuje k nezávislosti justice a médií, jak upřednostňuje dezinformační média prezentující radikální názory před standardní novinářskou prací,“ řekl. „Extrémní polarizace a radikální výroky vytváří živnou půdu pro politické násilí,“ dodal.

Krátce po zveřejnění informací o střelbě ostře zaútočili na novináře či opozici místopředseda slovenské sněmovny a Ficovy strany Smer-sociální demokracie Ľuboš Blaha či šéf nejmenší vládní strany SNS Andrej Danko. „Jejich výroky nikterak nepřispívají k uklidnění situace, což je teď nejdůležitější role slovenských politiků,“ uvedl Michal. „Je rolí zodpovědných politiků, aby si uvědomili, že i slova jsou zbraň a že hranice mezi verbálním a fyzickým útokem není příliš silná,“ doplnil.

Kdo nahradí Fica?

Zatím není jasné, kdo Fica nahradí ve funkci, než bude schopen vrátit se do práce. Ze zákona to může být kdokoliv ze čtyř místopředsedů vlády - tedy Robert Kaliňák, Denisa Saková, Peter Kmec nebo Tomáš Taraba. Slovenská média, například Denník N, dávají největší šance ministrovi obrany Kaliňákovi, který je jako jediný členem Ficovy strany Smer a s Ficem ho pojí i blízké osobní vztahy.

Mezinárodní ratingová agentura Moody‘s ve středu varovala, že může Slovensku snížit jeho současný úvěrový rating A2 s negativním výhledem, protože po atentátu na premiéra Fica hrozí regionu politická nestabilita. Snížení ratingu by pro slovenský stát znamenalo, že si bude na mezinárodních trzích půjčovat peníze za méně výhodných podmínek.