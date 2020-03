Čaputová pověří Matoviče sestavením vlády, když shromáždí většinu | E15.cz

„Pokud bude deklarovaná společná vůle sestavit vládu a vytvořit koalici, znamená to, že takové seskupení politických stran bude mít dostatečnou podporu v parlamentu. Pokud se toto potvrdí, že do vlády se hlásí tři nebo čtyři politické subjekty, následně pověřím Igora Matoviče sestavením vlády Slovenské republiky,“ řekla Čaputová.

Hlava slovenského státu vyjádřila přesvědčení, že pověření Matoviče sestavením vlády by mohlo být otázkou dnů, nikoli týdnů. Již v úterý se Čaputová setká s předsedy dalších tří politických uskupení, která by mohla vstoupit do koalice s OLaNO.

Samotné pověření sestavením vlády je na Slovensku ústavní tradicí, které nemá oporu v ústavě. Hlava státu má ale po volbách důležitou politickou roli při střídání vlád, protože jmenuje nového premiéra a na jeho návrh také členy kabinetu.

Matovič vyjádření hlavy státu ohledně postupu při formování vlády uvítal. „Ten postup, který zvolila paní prezidentka, je nejlepší možný,“ řekl. Dodal, že má zájem na rychlém sestavení vlády, ale nechce nic uspěchat. „Každý den pobytu současné vládní garnitury na úřadu vlády je škodou pro Slovensko,“ dodal Matovič.

Možný příští slovenský premiér již zahájil neformální rozhovory s případnými koaličními partnery. V neděli se setkal s šéfem strany Svoboda a solidarita (SaS) a s předsedou hnutí Jsme rodina Borisem Kollárem. V úterý má naplánovanou schůzku s exprezidentem a šéfem strany Za lidi Andrejem Kiskou. Zmíněné tři strany se před volbami stejně jako OLaNO vymezovaly vůči nejsilnější vládní straně Směr-sociální demokracie (Směr-SD), jejíž dlouholetá dominance ve slovenské politice skončila po porážce v sobotních volbách.

Koalice OLaNO, Jsme rodina, SaS a Za lidi by měla ve 150členné sněmovně 95 hlasů. Mohla by tak prosadit i změny ústavy. Matovič již ohlásil, že tuto ústavní většinu by nová vláda mohla využít ke schválení prověrek soudců, jejichž plošné zavedení dříve zrušil slovenský ústavní soud. Prostou většinu ve sněmovně by OLaNO dokázalo shromáždit v koalici i jen se dvěma ze zmíněných tří stran, které Matovič oslovil k povolením jednáním.

Nová vláda nastoupí do úřadu po demisi stávajícího kabinetu premiéra Petera Pellegriniho. Slovenská ústava stanoví, že dosluhující vláda podá demisi po ustanovující schůzi sněmovny, která se uskuteční nejpozději na konci března.

Šestačtyřicetiletý Matovič vstoupil do vysoké politiky v roce 2010, kdy se dostal do sněmovny z posledního místa kandidátní listiny SaS. Později založil OLaNO a známý se stal i svými svéráznými akcemi proti politice a představitelům Směru-SD. OLaNO není hnutím s pevnými stranickými strukturami a širší členskou základnou, ale spíše uskupením různých osobností.