CDU chce do čela Německa Lascheta, Tesla brzdila americké akcie | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

Nejsilnější německá strana se shodla na adeptovi na kancléře

Němečtí křesťanští konzervativci se vyslovili pro to, aby se kandidátem na kancléře v zářijových volbách stal předseda strany Armin Laschet. Podpořilo ho 31 členů vedení partaje, zatímco lídr sesterské Křesťansko-sociální unie (CSU) a bavorský premiér Markus Söder získal devět hlasů. Předpokládá se, že bavorský politik a celá jeho partaj výsledek akceptují, jelikož to dopředu slíbil.

CDU měla složité dilema, protože není zvykem, aby možnost ucházet se o nejdůležitější post v zemi přepustila lokálně působící CSU. Na druhou stranu se Söderem v čele by unie měla podle průzkumů větší šanci uspět. V době její klesající popularity je tak sázka na Lascheta riskantním tahem.

Irsko se obává globální korporátní daně

Irsko není nadšené z návrhu americké administrativy dohodnout se na globální korporátní dani. Země má nastavenou daň z příjmů právnických osob na 12,5 procenta, aby byla atraktivní pro investory. "Léta říkám, že tento okamžik nastane a bude mít následky. Mohlo by to mít velmi podstatný dopad na to, jak v Irsku provádíme daňovou politiku," prohlásil ministr financí země Pascal Donohoe.

Šéfká americké státní kasy Janet Yellenová v rámci boje proti daňovým rájům navrhla celosvětovou minimální sazbu 21 procent. Experti ale uvádějí, že mnohem reálnější je, že projde patnáctiprocentní zdanění, tedy kompromis mezi současnou irskou realitou a návrhem Yellenové.

Z trhů a burz

Tesla brzdila americké akcie

Americké akcie nenavázaly na dobrý konec minulého týdne a ten nový odstartovaly poklesem. Investoři nyní čekají, zda výsledky za první čtvrtletí ospravedlní vysokou hodnotu akcií. Největším zklamáním a brzdou byly akcie společnosti Tesla. Důvodem byla zpráva, že vůz automobilky narazil v sobotu severně od Houstonu do stromu a při nehodě zemřeli dva cestující. Na místě řidiče v tu dobu zřejmě nikdo neseděl.

Ke ztrátě akcií Tesly nejspíš přispěl i víkendový pokles bitcoinu, do kterého Tesla investovala, o 8,4 procenta. Index Dow Jones klesl o 123,04 bodu, tedy 0,36 procenta, na 34.077,63 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 se snížil o 22,21 bodu, čili 0,53 procenta, na 4163,26 bodu. Index technologického trhu Nasdaq oslabil o 137,58 bodu, neboli 0,98 procenta, na 13.914,77 bodu.

Farmaceutické společnosti Benu se daří

Dvojka na tuzemském farmaceutickém trhu Benu zvýšila v minulém finančním roce meziročně čistý zisk o polovinu na 340,3 milionu korun. Tržby společnosti stouply o 22 procent na 7,6 miliardy korun. Mateřský lékárenský velkoobchod Phoenix pak zvýšil čistý zisk včetně dividend z Benu o 4,2 procenta na 308,5 milionu korun a utržil 26,3 miliardy korun, meziročně o 2,6 procenta více.

Ruský antimonopolní úřad vyšetřuje YouTube

Rusko zahájilo vyšetřování společnosti Google kvůli serveru YouTube v souvislosti s údajným zneužíváním dominantního postavení na trhu. Antimonopolní úřad federace hovoří o zaujatých rozhodnutích a neprůhledných pravidel souvisejících s moderováním diskusí a mazáním účtů. "Vede to k náhlému blokování a mazání účtů bez předchozího varování," uvedl podle AFP. Krok přichází v době zvýšeného tlaku Moskvy na zahraniční technologické platformy a snahy o kontrolu nad internetem.

Tweet dne

Navalnyj byl přesunut do další věznice, s klinikou pro léčbu tuberkulózy, ale lékaři ho stále nemohou navštívit. Západ Navalného nemůže zachránit, ale může jeho osud zpečetit ignorací.

Někdejší šachový mistr a kritik Kremlu Garry Kasparov komentuje vážný zdravotní stav předáka ruské opozice Alexeje Navalného.

