Google spouští v Česku novou mediální službu Google News Showcase | E15.cz

Redakce budou mít podle Googlu plnou kontrolu nad výběrem událostí do panelů Výběru Zpráv Google, jak se služba česky oficiálně jmenuje. „Mohou je zpracovávat do různých zpravodajských formátů a dále přesměrovávat čtenáře na plné znění těchto článků na vlastních stránkách. To jim přináší další cenný provoz a možnost dále rozšiřovat své publikum,“ říká Alex Cox, produktový manažer pro Google News.

V rámci licenčních úmluv by měl Google zároveň platit vydavatelům za to, aby mohl skrze News Showcase umožnit svým uživatelům přečíst si bezplatně určitý omezený počet článků, které jsou jinak dostupné pouze předplatitelům. „Čtenáři si tak díky novému produktu přečtou i články daného titulu, ke kterým by normálně neměli přístup, a vydavatelé zase získají možnost povzbudit tyto čtenáře, aby se stali předplatiteli,“ vysvětluje Cox.

S partnery je Google spokojen

Google se pro start produktu zatím dohodl s pěticí českých mediálních domů. Konkrétně se jedná o vydavatelství Echo Media, Economia, Forum 24, Internet Info a N media a jejich tituly Aktuálně, Deník N, Echo24, Euro, Finance, FORUM 24, iHNed, Lupa, Měšec, Podnikatel a Respekt. Největší hráči na trhu - Mafra a vydavatel deníku E15 Czech News Center, tedy mezi nimi nejsou.

Americká společnost potvrdila, že v Česku jedná i s dalšími vydavatelskými domy. Jejich jména a v jaké fázi se rozhovory nachází odmítla sdělit. „Česko má dlouholetou tradici skvělé žurnalistiky. S dosavadním výběrem partnerů jsme spokojeni,“ uvedla Taťána le Moigne, regionální ředitelka Googlu.

Firma dále vyzdvihla, že Česko je teprve sedmou zemí na světě a první v regionu střední a východní Evropy, ve které Google News Showcase bude fungovat. Již dříve byla služba spuštěna v Německu, Itálii, Velké Británii, Argentině, Austrálii a Brazílii. Google do nového produktu globálně investuje jednu miliardu dolarů, asi 21,5 miliardy korun. Jaký podíl z tohoto balíku dostane pět českých vydavatelů však společnost neřekla.

Investice na tři roky

Google ovšem odtajnil, že investice je omezená a mediální domy ji budou čerpat v průběhu následujících tří let. O dalších penězích se podle le Moigne rozhodne na základě zpětné vazby od uživatelů a vydavatelů samotných.

Zástupci Googlu slíbili, že současné smlouvy nebudou českým médiím „nijak bránit ve využití jakéhokoliv zákonného práva vydavatelů“. Vyvrátili tím spekulace, že současné kontrakty mají obejít připravovanou směrnici Evropské unie, která měla technologické giganty typu Google či Facebook k placení za zprávy donutit.

Vydavatelé, kteří dohodu s Googlem podepsali na ni reagují pozitivně. „Principy, na nichž pracuje platforma Google News Showcase, představují pro nás férovou a správnou cestu v oblasti šíření digitálního obsahu,“ prohlásila předsedkyně představenstva vydavatelství Economia Zuzana Řezníčková. „Věříme, že nám Google News Showcase umožní představit kvalitní nezávislé zpravodajství Deníku N inovativním a atraktivním způsobem,“ přidává se Ján Simkanič, ředitel Deníku N.

Neadekvátní odměny

Ne všichni ale s těmito tvrzeními souhlasí. Například v Německu minulý měsíc nabízenou dohodu od Googlu ostře kritizovalo vydavatelství Axel Springer. Vadila mu především výše nabízených odměn, kterou společnost označila za neadekvátní.

Podepsání smlouvy s americkým technologickým gigantem odmítly rovněž některé mediální domy ve Francii. V Austrálii pak k uzavření dohod došlo až po bouřlivých vyjednáváních a nátlaku ze strany australské vlády. I tyto skutečnosti Google odmítl komentovat.

Spor mezi zpravodajskými médii a americkými technologickými firmami o spravedlivější dělení zisků se táhnou již deset let. Google a Facebook si ve většině zemí ukrajují mezi šedesáti až osmdesáti procenty příjmů z digitální inzerce. Majitel Googlu, společnost Alphabet, za poslední fiskální rok utržila 182,5 miliardy dolarů, tedy skoro čtyři biliony korun. Naopak řada zejména menších vydavatelů se od rozmachu digitalizace potýká se ztrátami nebo přímo existenčními problémy.

K placení za zprávy se zaváděním nových zákonů v minulosti pokusila Google a Facebook donutit Austrálie i Evropská unie, která svou poslední směrnici z roku 2019 aktuálně hodlá zpřísnit. Někteří komentátoři proto separátní uzavírání smluv se samotnými vydavateli pokládají za snahu Googlu směrnice obejít.