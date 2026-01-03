Cena černého zlata má výhledově klesnout. USA neponičily vrty a rafinerie ve Venezuele
- Zařízení státní společnosti Pdvsa by měla být v pořádku.
- Vážné škody zaznamenal přístav ve městě La Guaira u Caracasu a některé vojenské základny.
- Ve střednědobém horizontu cena ropy klesne, míní analytici.
Státní venezuelská ropná společnost Pdvsa zatím nemá informace o tom, že by americké údery poničily její hlavní ropná zařízení. Agentuře Reuters to řekly dva zdroje z firmy. Podle agentury však vážné škody zaznamenal přístav ve městě La Guaira u Caracasu.
Deník El País napsal, že údery zasáhly i některé vojenské základny. Podle zdrojů agentury Reuters byly těžařské aktivity i rafinace ropy dnes na normální úrovni. Státní společnost Pdvsa má pod kontrolou venezuelský ropný sektor, který patří k nejvýznamnějším hospodářským odvětvím v zemi. Vážné škody podle agentury ale zaznamenal nejdůležitější přístav v zemi. Přístav ve městě La Guaira, který je metropolí stejnojmenného venezuelského státu, však podle agentury neslouží pro operace s ropou.
Podle analytika Saula Kavonice z firmy MST Marquee se ceny ropy v krátkém horizontu pravděpodobně zvýší, ve střednědobém výhledu by ale mohla americká operace naopak vést k nižším cenám, pokud nová venezuelská vláda dosáhne zrušení sankcí a obnovení zahraničních investic.
Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda odhaduje, že ani případné výraznější a trvalejší omezení venezuelského ropného vývozu by nemělo způsobit citelnější zdražení pohonných hmot u českých čerpacích stanic. „Americkému prezidentovi Trumpovi jde ve Venezuele zjevně hlavně o ropu. Pokud ji pro sebe Američané znovuzískají, jde o špatnou zprávu pro Rusko, dobrou pro české řidiče,“ míní Kovanda. Připomněl, že Venezuela má největší ropné zásoby na světě, které předčí i naleziště v Saúdské Arábii.
Deník El País také s s odkazem na místní zdroje informoval, že americké údery zasáhly nejdůležitější vojenskou základnu u Caracasu Fuerte Tiuna, kde podle deníku vypukl obrovský požár. Podle listu údery zasáhly také vojenské letiště La Carlota a letiště v Higuerote. Úder zasáhl i objekt Cuartel de la Montaňa, kde se nachází ostatky venezuelského vůdce Huga Cháveze.
Americká armáda provedla údery na Caracas a okolí dnes brzy ráno místního času. Během operace podle amerického prezidenta Donalda Trumpa speciální jednotky zajaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, kterého Washington považuje za vůdce drogové a teroristické organizace Kartel sluncí. Venezuelská vláda uvedla, že neví, kde se Maduro nachází.