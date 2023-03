Česká armáda míří do Afriky. Má pomoci Evropě zadržovat vliv Ruska | e15.cz

Nejen Ukrajina. Putinovo Rusko si své mocenské choutky plní i v africkém Sahelu, na což musí Západ reagovat a Česko by v tom mělo hrát důležitou roli.

Ve čtvrtek 16. března se na Mezinárodním letišti Modiba Keity v malijském Bamaku seřadili nejdůležitější důstojníci tamější armády. Malijské ozbrojené síly totiž přebíraly techniku, která má výrazně posílit jejich schopnost likvidovat islamistické teroristy ze vzduchu. Z ruských skladů přelétly další čtyři bitevníky L-39C československé výroby.

Celkově tak už má Mali k dispozici třináct těchto podzvukových letounů určených k rychlé podpoře pozemních jednotek. A to je přitom jen malá část pomoci, kterou nyní důležité zemi v africkém Sahelu dodává Moskva. Kromě toho do Bamaka přicházejí z Ruska útočné vrtulníky Mi-35, bitevníky Su-25 a také samotní vojáci. Ať už jsou to žoldáci z Wagnerovy skupiny, či příslušníci regulérní ruské armády, jak se ukázalo loni 4. října.

Tehdy se při výcviku zřítilo ruské letadlo Su-25 v malijských barvách, v jehož troskách zahynul ruský pilot. Jak důležitým spojencem africký stát pro současný režim Vladimira Putina je, dokládá i nedávná návštěva Sergeje Lavrova v zemi. Ruský šéfdiplomat na začátku února dorazil do Bamaka stvrdit přátelství s čelnými představiteli junty, která se od poloviny roku 2021 snaží v Mali držet moc.

