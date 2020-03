Čína v obavě z druhé vlny epidemie koronaviru uzavřela hranice. Epicentrem nákazy jsou nyní USA | E15.cz

V pevninské Číně, odkud se začátkem roku začala šířit nákaza novým typem koronaviru do zbytku světa, přibývají denně „jen“ desítky nově infikovaných. Epicentrem nákazy jsou nyní Spojené státy a Evropa. V USA překročil počet obětí nemoci COVID-19 hranici dvou tisíc, nakažených je tam přes 121 tisíc lidí. Nejvíce úmrtí - přes deset tisíc - hlásí Itálie.

V pevninské Číně za sobotu přibylo 45 nových případů nákazy koronavirem, což je o devět méně než v pátek. S výjimkou jednoho případu šlo o osoby, které do Číny přicestovaly ze zahraničí. Nových úmrtí je pět, píše agentura Reuters s odvoláním na národní zdravotní komisi.

V pevninské Číně, která nezahrnuje Hongkong a Macao, se tak celkem nemocí COVID-19 nakazilo 81 439 lidí a 3300 jich infekci podlehlo.

Všech pět nových úmrtí bylo zaznamenáno ve městě Wu-chan, odkud se koronavirus začátkem letošního roku rozšířil do ostatních částí planety. Nyní jsou nejhůře postiženými oblastmi Evropa a Spojené státy. Čína se v obavách z druhé vlny epidemie rozhodla od soboty nevpouštět cizince přes hranice.

Epicentrem nákazy jsou USA

Již více než 2000 lidí zemřelo v USA na nákazu koronavirem, uvádí to americká Univerzita Johnse Hopkinse. Infikovaných je ve Spojených státech přes 121 tisíc, což je nejvíc na světě.

Stát New York je nejvíce zasaženým místem v USA, počet nakažených tam stoupl na více než 52 tisíc a počet obětí přesáhl 700. Prezident Donald Trump v sobotu řekl, že uvažuje o vyhlášení krátkodobé (asi dvoutýdenní) karantény v New Yorku, která by mimo jiné omezila cestování.

Později na svém twitteru uvedl, že „karanténa nebude nutná“. „Podrobnosti o opatřeních má zveřejnit Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC),“ dodal. CDC vzápětí vyzvalo obyvatele zmíněných států, aby dva týdny necestovali. Výzva se netýká zaměstnanců odvětví, která jsou klíčová pro fungování infrastruktury, tedy například zdravotníků, řidičů kamionů či pracovníků finančních služeb.

Nejvíce obětí nemoci COVID-19 má Itálie, kde počet mrtvých přesáhl hranici deset tisíc. Následuje pak již zmíněná Čína.

Čtvrté je v tragické bilanci Španělsko, kde se od února dosud nákaza potvrdila u více než 72 tisíc lidí, přes 5800 z nich zemřelo.

Počet nakažených koronavirem se v Česku k nedělnímu ránu zvýšil na 2663, za sobotu jich přibylo 262. To je méně než v pátek, kdy za den přibylo 373 pacientů s nákazou, což by dosud nejvyšší denní přírůstek. Vyléčených zůstává 11 lidí, 11 pacientů s nákazou zemřelo, z toho dva v sobotu. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.