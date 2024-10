Spojenci Ukrajiny už dříve obviňovali Peking z toho, že Rusku dodává produkty takzvaného dvojího užití, tedy materiál vhodný pro civilní i vojenské účely. Jde podle nich například o čipy, radary a senzory. Kyjev si stěžuje na to, že šedesát procent zahraničních součástek nalezených v ruských zbraních na ukrajinském bojišti pochází z Číny. V posledních měsících američtí představitelé stále více upozorňují na podporu, kterou Čína ruskému obrannému průmyslu poskytuje a pomáhá tak udržovat válečné úsilí Kremlu na Ukrajině. Jejich podezření podporují také mediální zjištění.

Od součástek po celé drony

Reuters s odkazem na evropské zpravodajské zdroje nedávno uvedl, že dceřiná firma ruské zbrojovky Almaz-Antej v Číně za pomocí místních odborníků vyvinula a testuje nový model dronů Garpija-3. Stanice Sky News posléze uvedla, že podle jejích informací jsou zjištění Reuters přesné. Pokud se zpráva skutečně potvrdí, bude to podle odborníků znamenat významný posun v roli Pekingu, který dodávky zbraní na ukrajinské bojiště vehementně popírá.

„Když se podíváte na to, co Čína dosud Rusku dodala, bylo to většinou zboží dvojího užití – byly to součástky, dílčí komponenty, které bylo možné použít ve zbraňových systémech,“ řekl zmíněné agentuře Fabian Hinz z britského Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS). „Ale co jsme zatím neviděli, alespoň ne v otevřených zdrojích, jsou zdokumentované přesuny celých zbraňových systémů,“ podotkl.

Zpráva vyvolala velké znepokojení jak v Bílém domě, tak v NATO, Evropské unii a Británii. „Čínská vláda má odpovědnost zajistit, aby její společnosti neposkytovaly Rusku smrtící pomoc,“ zdůraznila mluvčí Severoatlantické aliance Farah Dakhlallahová. „Čína nemůže nadále podporovat největší konflikt v Evropě od druhé světové války, aniž by to mělo dopad na její zájmy a pověst,“ dodala.