Si Ťin-pching hodlá u Putina ztvrdit vývoz zboží přes Minsk | e15.cz

„Již dříve jsme uváděli, že běloruský prezident Alexandr Lukašenko a Si Ťin-pching podepsali 1. března 16 dohod, které mohou usnadnit obcházení protiruských sankcí tím, že budou přes Bělorusko směřovat čínské produkty,“ uvádí páteční zpráva ISW.

Čínský prezident má na třídenní návštěvu Ruska přiletět v pondělí. Samotný Kreml k plánované návštěvě uvedl, že Putin a Si plánují podepsat blíže nespecifikované bilaterální dokumenty a diskutovat o aktuálních otázkách v rámci komplexního partnerství Ruska a Číny.

Tiskové agentury letos uváděly, že čínské společnosti měly prodat do Ruska pušky, součásti dronů a vybavení, které by mohlo být použito pro vojenské účely. Na to, že čínské vedení zvažuje poskytnutí zbraní Rusku, upozorňovaly rovněž zpravodajské služby západních zemí.

Dodávky součástek do Ruska v pátek potvrdil Lukašenko s tím, že běloruský průmysl již začal dodávat blíže nespecifikovanou mikroelektroniku do ruských podniků. Konkrétně měly podle něho obě země podepsat dohodu o zřízení společného bělorusko-ruského centra pro vývoj a výrobu fotomasek, tedy meziproduktu používaného při výrobě integrovaných obvodů.

Na fakt, že Bělorusko by mohlo Rusku usnadnit obcházení sankcí a že Čína by mohla tajně vyvážet vojenské vybavení do Ruska přes Bělorusko, institut upozornil už dříve. Ministerstvo zahraničí USA uvalilo sankce na několik dalších běloruských obranných subjektů a zpřísnilo v závěru února stávající kontroly vývozu do Běloruska, tyto sankce však nemusejí být dostatečně komplexní, aby zabránily Bělorusku posílat Rusku elektronické součástky používané ve zbraňových systémech a dalších technologiích takzvaného dvojího použití, píše ISW.