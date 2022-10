Čínští boháči vyvádějí majetek ze země. Skupina demokratů vyzývá Bidena k jednání s Ruskem | E15.cz

✅Čínští boháči vyvádějí majetek pryč ze země

Bohatí obyvatelé Číny, kterým se v posledních letech dařilo nadmíru dobře, vyvádějí své bohatství pryč ze země, informuje list Financial Times. Tím, jak se moc v zemi čím dál více koncentruje do rukou prezidenta Siho, se bohatí Číňané bojí o své bohatství, a tak správou svého majetku pověřují například finančníky v Singapuru. Neobávají se ovšem jen o své peníze, ale i o svou bezpečnost, jelikož v posledních letech někteří podnikatelé, které Peking neměl pod kontrolou, zmizeli z veřejného prostoru. Někteří z nich tak zároveň připravují plány, jak v případě potřeby zemi nadobro opustit.

✅Skupina 30 demokratických kongresmanů vyzvala Bidena k jednání s Ruskem

Skupina 30 demokratických kongresmanů vyzvala v otevřeném dopise amerického prezidenta Joea Bidena k většímu diplomatickému úsilí ohledně konfliktu na Ukrajině. Americká administrativa by se podle nich měla zasadit o rychlý konec války a prozkoumat všechny způsoby, jak dosáhnout příměří, a to včetně přímých rozhovorů s Ruskem. Stojí to v dopise, o kterém v pondělí informovala stanice CNN. Podle Bílého domu počínání ruské armády na Ukrajině ukazuje, že Moskva o rozhovory nestojí.

Podle signatářů dopisu je klíčové zamezit přímému vojenskému střetu s Ruskem. „Věříme také, že je v zájmu Ukrajiny, Spojených států i celého světa se vyhnout dlouhotrvajícímu konfliktu,“ píšou v dopise s tím, že podporují americkou pomoc ukrajinskému boji proti ruské agresi. Tato podpora však pro USA vytvořila závazek, aby hledaly veškeré možnosti, jak dosáhnout příměří a snížit škody způsobené konfliktem, argumentují členové Kongresu.

✅Rakouský těžař lithia půjde na burzu

Společnost European Lithium zatím ani nezačala těžit lithium, už nyní ovšem ohlásila vstup na burzu NASDAQ. Informuje o tom agentura Bloomberg. Těžař s australskými vlastníky by měl začít vzácný kov brzy těžit v rakouském Wolfsbergu. Pokud se to povede, mělo by se jednat o první evropský lithiový důl, který získá povolení k těžbě. Společnost nedávno oznámila, že uzavřela dohodu o dodávání komodity německému automobilovému koncernu BMW, který lithium využije na produkci baterií pro elektromobily.

✅Zpomalí Fed tempo zvyšování úrokových sazeb?

Všeobecně se očekává, že Americká centrální banka (Fed) v listopadu opět zvýší svou základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu. Podle páteční zprávy listu The Wall Street Journal bude nicméně americká centrální banka pravděpodobně diskutovat o tom, že v prosinci přikročí k mírnějšímu zvýšení úroků.

✅Americké akcie opět posílily

Americké akcie pokračovaly v růstu. Dow Jonesův index si připsal 1,34 procenta a uzavřel na 31 499,62 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 1,19 procenta na 3797,34 bodu a index Nasdaq Composite se zvýšil o 0,86 procenta na 10 952,61 bodu. Investoři nyní čekají na nové údaje o vývoji ekonomiky USA i na zprávy o čtvrtletních hospodářských výsledcích amerických podniků. Čtvrtletní výsledky tento týden zveřejní například technologické společnosti Microsoft, Alphabet, Apple a Meta Platforms. Ve čtvrtek představí americká vláda první odhad vývoje hrubého domácího produktu ve třetím čtvrtletí.

✅Stane se dnes