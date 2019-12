Evropa v roce 2020: Hrozí nejen ekonomické potíže | E15.cz

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová před několika dny varovala, že na následné rozhovory o obchodu, bezpečnostních záležitostech a dalších otázkách bude potřeba více času, než do konce roku 2020. „Bylo by rozumné situaci znovu posoudit v polovině roku a poté, pokud to bude třeba, přechodné období prodloužit," podotkla. Britský premiér Boris Johnson si však přeje rozvod dořešit co nejrychleji a prodloužení termínu odmítá. Analytici tak varují, že Británie a EU mohou koncem příštího roku znovu čelit hrozbě definitivní rozluky bez dohody.

Britská ekonomika trpí nejistotou

Zastánci i odpůrci brexitu obyvatele království zásobovali optimistickými i pesimistickými hospodářskými scénáři, podpořenými řadou studií. Prozatím je ale zřejmé, že britské ekonomice především nesvědčí přetrvávající nejistota. V ní navíc uvízla v době, kdy se na hospodářské potíže připravuje celá Evropa.