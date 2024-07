Roustoucí teploty se promítají do plánování letních dovolených a přivádějí lidi do chladnějších lokalit. Výrazný nárůst zájmu cestovatelů z celého světa tak zažívají skandinávské země. To ale neznamená, že by jih Evropy trpěl nouzí o návštěvníky – cestovní ruch trhá rekordy na celém kontinentu. Obyvatelé obzvláště vytížených míst jako Mallorca a Barcelona už se náporu dovolenkářů aktivně brání.