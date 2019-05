Další překážka v brexitové dohodě. Část labouristů chce nové referendum | E15.cz

Rodící se kompromisní dohodu o brexitu mezi britskou vládou a opozicí může ohrozit požadavek značné části opozičních labouristů, kteří chtějí vypsání nového referenda. Premiérka Theresa Mayová, která kvůli návrhu celní unie čelí odporu rázně brexitového křídla své strany, o možnosti lidového hlasování tajně vyjednává, napsal v pondělí deník The Daily Telegraph.

Mayová hodlá podle médií na úterním jednání zástupců obou stran předložit labouristům nabídku na dočasnou celní unii s Evropskou unií, která by platila do příštích parlamentních voleb v roce 2022. Vláda bude údajně souhlasit s požadavky levicové opozice na sladění části britských pravidel s unijními, čímž by zůstala zachována práva britských zaměstnanců.

Pokud by lídr labouristů Jeremy Corbyn chtěl na přelomový kompromis v dosud zablokovaných jednáních kývnout a slíbit podporu brexitové dohody v parlamentu, narazí na odpor části své strany. Podle listu The Guardian hodlají až dvě třetiny labouristických poslanců požadovat, aby Mayová přidala k celní unii ještě vypsání nového referenda. Voliči by se v něm měli vyslovit, zda podporují odchod z unie za dojednaných podmínek, anebo zda chtějí, aby jejich země v EU setrvala.

"Myslím, že konzervativci musejí uznat, že pokud má dohoda projít, bude velká část poslanců požadovat lidové hlasování," řekl labouristický stínový ministr financí John McDonnell.

Ani návrh dočasné celní unie nemá proto podle levicového deníku jistou podporu Dolní sněmovny, která je pro spořádaný odchod Británie z evropského bloku nutná. Mayová sice souhlasem s celní unií, kterou až dosud rázně odmítala, může získat část labouristů, podle britských komentátorů je však velmi pravděpodobné, že ji nepodpoří až třetina vládních poslanců prosazujících tvrdou odluku od unijních struktur.

Mayová se podle zdrojů The Daily Telegraph už pustila do diskusí o možném opakování brexitového referenda se svými spolupracovníky a vládními ministry. Podle konzervativního listu však tento scénář připravuje pro případ, že jednání s labouristy selžou, nemá tedy být součástí vstřícné vyjednávací taktiky.

Voliči by podle aktuálních představ premiérky Mayové pak mohli dostat na výběr mezi třemi variantami: odchodem s dohodou vyjednanou loni, odchodem bez dohody, či setrváním v EU.

Británie měla původně unii opustit letos 29. března, neodešla z ní ale ani v náhradním termínu 12. dubna. Nyní je nejzazší termín brexitu stanoven na 31. října. Pokud se do té doby britští poslanci neshodnou na podpoře dohody ani nebude vypsáno nové referendum, nastane patrně neřízený brexit.