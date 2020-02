Skotsko chystá vložky a tampóny pro všechny a zdarma | E15.cz

Skotský parlament podpořil v první fázi projednávání opatření, která mají ženám a dívkám ve Skotsku usnadnit přístup k menstruačním hygienickým pomůckám. Ty by tak mohly být nově zdarma pro všechny v automatických výdejních místech v lékárnách, drogeriích nebo na dalších veřejně dostupných místech.

Skotsko tím reaguje na to, že podle studií, které mají poslanci Skotského národního parlamentu k dispozici, si asi desetina žen ve Spojeném království nemůže z finančních důvodů hygienické pomůcky dovolit. Navíc se podle průzkumů dvě třetiny žen stydí tyto potřeby kupovat. Například u školou povinných dívek to pak v důsledku znamená, že během menstruace nejdou do školy.

Opatření navrhla labouristická poslankyně Monica Lennonová. Byť někteří poslanci kritizovali regulaci jako předčasnou, nepřipravenou a také nákladnou, návrh prošel. Podle webu britské televizní stanice BBC na tom měl svůj díl také silný tlak neziskových organizací, které se tomuto tématu dlouhodobě věnují. Web deníku Independent k tomu uvedl, že Skotsko bude první zemí světa, která podobnou podporu zavede.

Set opatření, která prěvděpodobně projdou ještě řadou úprav a začít platit by mohl později v průběhu roku, by měl přijít až na 24 milionů liber. Odhaduje se, že měsíční náklady jedné ženy nebo dívky na menstruační pomůcky jsou osm liber. Dosud ve Velké Británii podporovaly dotovanou nebo bezplatnou distribuci vložek či tampónů školy nebo sportovní kluby. Podobný zákon, jaký Lennonová navrhuje, posuzovali poslanci v Edinburghu už v roce 2017. Tehdy ještě neprošel.

Problém v možnosti finančně dosáhnout na adekvátní menstruační hygienu není každopádně tématem pouze Skotska a Spojeného království. Evropská unie například řeší to, zda neupravit jejich daňové zatížení. Česko například toto zboží daní standardní 21procentní sazbou. V Německu koncem loňského roku klesla tato daň z 19 na sedm procent. Téma je také jedním z priorit Světové zdravotnické organizace se zacílením zejména na rozvojové země.