QAnon a jeho vliv: Miliony Američanů jsou pro vojenský převrat | E15.cz

Na setkání QAnon vyvolal pozdvižení Trumpův exporadce Flynn

V komunitě kolem QAnon aktivně vystupuje i bývalý bezpečnostní poradce exprezidenta Donalda Trumpa Michael Flynn. Před týdnem vystoupil na konferenci pořádané příznivci této konspirační teorie. Musel pak čelit kritice za poznámky, v nichž podle řady pozorovatelů podpořil možnost vojenského převratu v USA, jehož účelem by bylo dosadit Trumpa zpět do Bílého domu. Flynn následně uvedl, že média překroutila jeho slova a že armádní puč nepodporuje. Televize CNN nicméně upozornila, že se v kruzích Trumpových podporovatelů a příznivců konspiračních teorií o možnosti převratu hovoří stále častěji. Inspirací je jim převrat, kterým se moci v Barmě letos v únoru zmocnila vojenská junta. Jeden z účastníků konference se Flynna zeptal, proč by v USA nemohlo dojít k podobnému převratu jako v Barmě. „Nevidím důvod. Myslím tím, že by k tomu tady mohlo dojít,“ odpověděl Flynn podle videa z konference zveřejněného americkými médii.