Do Polska pronikly desítky objektů z Běloruska, nejspíše šlo o provokaci
- Do Polska v noci na čtvrtek pronikly desítky objektů z Běloruska, informovala agentura Reuters.
- Ráno pak Poláci vyslali stíhací letouny k ruskému průzkumnému letadlu, které letělo v blízkosti jeho vzdušného prostoru nad Baltským mořem.
- Podle Varšavy se mohlo pravděpodobně jednat o provokaci.
Polská armáda uvedla, že ruské letadlo nad mezinárodními vodami zachytila, vizuálně identifikovala a eskortovala z vzdušného prostoru, za který je zodpovědná. Bezpečnostní úřady ve Varšavě pak také sdělily, že z Běloruska se do polského vzdušeného prostoru dostalo několik desítek objektů. Čtyři z nich se zatím podařilo najít, byly to podle všeho balóny používané k pašování.
Varšava si ale nemyslí, že hlavním cílem akce muselo být pašování, mohlo podle ní mnohem spíše jít o provokaci, i vzhledem k tomu, že k incidentu došlo během Vánoc. Země na východním křídle NATO jsou podle Reuters ve stavu vysoké pohotovosti od září, kdy tři ruská vojenská letadla na 12 minut narušila estonský vzdušný prostor, a to jen několik dní poté, co přes 20 ruských dronů proniklo nad území Polska.