Do Polska pronikly desítky objektů z Běloruska, nejspíše šlo o provokaci

  • Do Polska v noci na čtvrtek pronikly desítky objektů z Běloruska, informovala agentura Reuters.
  • Ráno pak Poláci vyslali stíhací letouny k ruskému průzkumnému letadlu, které letělo v blízkosti jeho vzdušného prostoru nad Baltským mořem. 
  • Podle Varšavy se mohlo pravděpodobně jednat o provokaci.

Polská armáda uvedla, že ruské letadlo nad mezinárodními vodami zachytila, vizuálně identifikovala a eskortovala z vzdušného prostoru, za který je zodpovědná. Bezpečnostní úřady ve Varšavě pak také sdělily, že z Běloruska se do polského vzdušeného prostoru dostalo několik desítek objektů. Čtyři z nich se zatím podařilo najít, byly to podle všeho balóny používané k pašování.

Varšava si ale nemyslí, že hlavním cílem akce muselo být pašování, mohlo podle ní mnohem spíše jít o provokaci, i vzhledem k tomu, že k incidentu došlo během Vánoc. Země na východním křídle NATO jsou podle Reuters ve stavu vysoké pohotovosti od září, kdy tři ruská vojenská letadla na 12 minut narušila estonský vzdušný prostor, a to jen několik dní poté, co přes 20 ruských dronů proniklo nad území Polska.

