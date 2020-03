Janez Janša je novým slovinským premiérem | E15.cz

Janša v 90členném zákonodárném sboru potřeboval ke schválení svého už třetího premiérského mandátu hlasy 46 zákonodárců. V tajném hlasování ho v úterý podpořilo 52 z 84 zúčastněných poslanců, zatímco proti se postavilo jen 31 členů Státního shromáždění.

Předseda SDS, 61letý Janša, podle deníku Delo hned po hlasování složil přísahu. Nyní jej čeká vytvoření nového koaličního kabinetu a vypracování společného vládního programu, s nimiž poté předstoupí před parlament a požádá o vyslovení důvěry. Sestava Janšova týmu by mohla být hotova do poloviny března a koncem měsíce by už jeho členové mohli složit přísahu.

Poslední volby před dvěma roky vyhrála protiimigračně zaměřená SDS. Stala se sice nejsilnější parlamentní stranou, avšak neměla koaliční partnery. Spolupracovat s ní byli ochotní jen křesťanští demokraté (NSi), s nimiž ale demokraté neměli potřebnou většinu křesel.

Mandát k sestavení vlády proto tehdy dostal Marjan Šarec, jehož strana LMŠ skončila ve volbách druhá a kterému se podařilo v parlamentu vyjednat dostatečnou podporu. Vznikla koalice, do níž Šarec získal Sociální demokracii (SD), Stranu moderního středu (SMC), Stranu AB a Demokratickou stranu důchodců Slovinska (DeSUS). Tento tým mohl díky dohodnuté spolupráci počítat i s hlasy devíti zákonodárců strany Levice.

Letos v lednu ale Šarec odstoupil s poukazem na to, že menšinová vládní koalice už není schopná prosazovat schválení potřebných reformních zákonů. O rostoucích neshodách a možném pádu Šarecova kabinetu se už nějakou dobu spekulovalo. O nejisté stabilitě pětičlenné koalice, která měla jen 43 poslanců, ale hovořili pozorovatelé hned při jejím nástupu k moci.

Janša se chopil příležitosti vrátit se potřetí do křesla premiéra, v němž seděl už v letech 2004 až 2008 a 2012 až 2013. Před týdnem s ním podepsali koaliční dohodu šéfové dalších tří stran. Kromě NSi jde též o dvě strany, které před dvěma roky jít do koalice s SDS odmítaly: SMC a DeSUS. Podle všeho obě k tomu zjevně přiměly průzkumy, které naznačovaly, že by se po předčasných volbách už nemusely dostat do parlamentu.