Donald Trump byl obviněn z daňových úniků | E15.cz

Top události

Trump neplatil daně

Americký prezident Donald Trump v deseti z posledních patnácti let neplatil žádné daně z příjmů. S odvoláním na daňové záznamy to tvrdí deník New York Times. V roce 2016, kdy byl Trump zvolen do funkce, zaplatil na federální dani z příjmů pouze 750 dolarů, to je asi 17 500 korun. Stejnou částku odvedl také v následujícím roce. Současný vůdce USA přitom vlastnil obří řetězec hotelů, kasin a golfových hřišť po celém světě. Trump pravdivost zprávy popřel a označil ji za „totální fake news“. Nepředložil však žádné důkazy na svoji obhajobu.

Soud odložil zákaz TikToku

Americký soud dočasně zastavil nařízení vlády USA, které zakazuje firmám Apple a Google nabízet ve Spojených státech ke stažení čínskou aplikaci TikTok. Původní zákaz měl vstoupit v platnost v noci z neděle na pondělí. Soud nicméně zatím nezablokoval další restrikce amerického ministerstva obchodu. Ty mají platit od 12. listopadu. Čínský vlastník TikToku ByteDance tvrdí, že tato omezení znemožní používání TikToku v Americe.

Z trhů a burz

Rekordní úpadek evropských akcií

Americké akciové trhy v závěru minulého týdne posilovaly. Vzhůru je táhly zejména tituly technologických gigantů, například Applu či Microsoftu. Vůči euru zpevnil americký dolar. Celkově však hlavní indexy S&P 500 a Dow Jones zaznamenaly už čtvrtý týdenní pokles v řadě, což je jejich nejhorší série od srpna 2019. Podobně jsou na tom i západoevropské burzy. Ačkoli třeba britský FTSE 100 v pátek posílil o 0,34 procenta, uplynulý týden byl pro evropské investory jeden z nejslabších za poslední čtvrtletí. Panevropský index STOXX Europe 600 za celý týden ztratil téměř osm procent a dostal se na historické minimum.

Stěhování nejbohatšího Brita

Dnes bude jistě zajímavé sledovat hodnotu akcií velké chemické společnosti Ineos. Její většinový vlastník a nejbohatší občan Velké Británie Jim Ratcliffe se o víkendu přestěhoval do Monaka, jednoho z evropských daňových rájů. Sedmašedesátiletý miliardář, který byl před dvěma roky pasován na rytíře, přitom horlivě podporoval vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Výše jeho majetku je v současné době odhadována na 22,5 miliardy dolarů, to jest více než půl bilionu korun.

Video dne

A giant robot resembling the 1970s anime figure Gundam has been tested in Yokohama, Japan. The robot stands at nearly 60 feet tall and weighs 24 tons. https://t.co/VFmiW3bHi0 pic.twitter.com/MFdMYkR0vv — CNN International (@cnni) September 28, 2020

Vývojáři v japonské Jokohamě úspěšně otestovali obřího chodícího robota, který vypadá jako postava z japonského animovaného seriálu. Robot je vyráběn v tamní továrně Gundam již od roku 2014. Je přes osmnáct metrů vysoký a váží 24 tun. Jedná se o atrakci pro fanoušky japonských animáků. Původně měla být přístupná veřejnosti už v říjnu 2020. Kvůli koronavirové pandemii si však zájemci na osobní setkání s robotem ještě nějakou dobu počkají.

Stane se dnes