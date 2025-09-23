Drony paralyzovaly provoz letišť v Kodani a Oslu. Incidenty spolu podle policie nesouvisí
Noční provoz dvou významných skandinávských letišť narušily zprávy o výskytu dronů. Kodaň musela odklonit nejméně 50 letů, uzavření zasáhlo i Oslo. Po několika hodinách se provoz obnovil, dopady na cestující a letecké společnosti však přetrvávají. Dánská policie nemá indicie, že by spolu souvisely dronové incidenty z dnešní noci na letištích v Kodani a Oslu.
Kodaňské letiště bylo uzavřeno v pondělí od zhruba půl deváté večer, neboť v jeho okolí byly podle policie zpozorovány „dva až tři větší drony". Dnes krátce po půlnoci oznámilo, že provoz obnovuje. Nejméně 50 letů muselo být podle serveru Flightradar24 z Kodaně odkloněno. Podle vyjádření letiště bude zpožďování či rušení letů pokračovat i v nejbližší době.
„Policie zahájila intenzivní vyšetřování, aby zjistila, o jaký typ dronů se jedná," řekl novinářům Jakob Hansen z kodaňské policie. „Drony zmizely a žádný z nich jsme nezajistili," dodal.
Letiště v Oslu, které bylo od půlnoci uzavřeno rovněž kvůli nahlášení dronu v jeho blízkosti, znovu otevřelo pro cestující dnes kolem půl čtvrté, uvedla mluvčí provozovatele letiště, společnosti Avinor. V době uzávěry letiště v norském hlavním městě musely být všechny plánované lety odkloněny.
Incidenty na obou severských letištích následují poté, co provoz několika velkých evropských letišť v posledních dnech narušil kybernetický útok na odbavovací systém. V roce 2018 zpozorování dronu nad vzletovou dráhou na londýnském letišti Gatwick zdrželo desetitisíce cestujících a narušilo stovky letů v době vrcholící sezóny dovolených.
Policie nevylučuje Rusko
„Počet, velikost, dráhy letů, čas strávený nad letištěm. To všechno dohromady ukazuje, že se jedná o někoho schopného," řekl médiím Jens Jespersen z kodaňské policie. Cílem akce podle něj nejspíš nebylo zaútočit na letiště, ale spíše předvést se nebo procvičit vlastní schopnosti.
Kdo přesně za přelety je, zatím úřady neví, zcela vyloučit nemohou ani možnost, že by šlo o akci organizovanou Ruskem, připustil Jespersen. Bezpečnostní složky se podle něho rozhodly drony nesestřelovat, neboť nechtěly ohrozit bezpečnost lidí na letišti.
Vyšetřovatelé se nyní podle Jespersena snaží zjistit, odkud drony na letiště přiletěly, zda to bylo z pevniny nebo z lodi v Öresundské úžině, která je vzdálená zhruba dva kilometry.