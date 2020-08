Čech žijící v Austrálii: v hospodě musíte kvůli viru hlásit jméno | E15.cz

Australský stát Victoria se potýká s druhou vlnou šíření koronaviru, platí tam zákaz vycházení s výjimkou nezbytných cest do zaměstnání či za nutnými nákupy. Projevují se přísnější opatření i v sousedním státě Nový Jižní Wales, kde žiješ?

Když se tu koronavirus na začátku roku objevil, tak víc případů bylo v Novém Jižním Walesu. Bylo tu ohnisko na zaoceánské lodi, která zakotvila v Sydney u opery. A odsud se to rozšířilo po celém Novém Jižním Walesu. Ať už kvůli tomu, nebo kvůli příletům lidí ze zahraničí, které v té době ještě byly povolené. A tehdy byla Victoria prakticky na nule. Opatřené proti koronaviru byla v té době prakticky stejná v obou státech. Teď má Victoria mnohem více případů a také mnohem přísnější opatření. Tady u nás pořád ještě doznívají opatření, které život přece jenom nějak omezují. Třeba si jdeš zacvičit do fitka a musíš mít roušku.

Jaká jsou další omezení každodenního života?

V hospodách smí být jen jeden host na čtyři metry čtvereční, když máš hospodu 16 metrů čtverečních, tak tam smí sedět jen čtyři lidi. A když jdeš do hospod jako host, tak musíš vyplnit svoje jméno a e-mail. V případě, že by se tam vyskytl koronavirus, tak by tě kontaktovaly úřady a musel bys být 14 dní zavřený doma. Znám lidí, kteří mají vlastní podnikání, a do formuláře píšou falešná jména a kontakty, aby potom kvůli karanténě nemuseli svůj byznys zavřít.

Toto opatření se týká jenom hospod?

Ne, zažil jsem to třeba i na různých atrakcích nebo i dalších místech, kde se shlukuje větší množství lidí. Další formuláře se vyplňují, když jdeš do práce. Občas pracuju v restauracích, a když mě můj zaměstnavatel někam pošle, tak na začátku směny musím vyplnit, jestli jsem byl v posledních 14 dnech buď ve Victorii nebo v zahraničí, nebo jestli jsem byl v přímém kontaktu s nakaženým. A pokud ano, musel bych do karantény.

Vymáhají se opatření proti šíření koronaviru?

Pokud bys byl v uplynulých 14 dnech ve Victorii, tak bys měl docela problém se dostat do Nového Jižního Walesu. Hranice je na dobu neurčitou zavřená. Na cestu zpět z Victorie je třeba zažádat o zvláštní povolení.

A co se týče dozoru nad dodržováním opatření?

Úřady ve Victorii kontrolují přímo v domácnostech, zda lidé dodržují čtrnáctidenní nařízenou karanténu. A zjistily, že spousta z nich doma není. Čerstvě premiér Victorie oznámil, že se zvyšují sankce za porušení karantény na 5 000 dolarů, pokud nejsi opakovaně zastižen doma. V nejhorších případech hrozí i soud a sankce až 20 tisíc dolarů. Nový Jižní Wales má pokutu 4 000 dolarů, ale neznám tu žádný případ, že by někdo byl v karanténě a přišla by k němu kontrola.

Jaká opatření platí v hromadné dopravě?

Máme v Sydney takové knoflíky namalované na sedadlech, kdy bys měl sedět, abys byl v dodatečné vzdálenosti od ostatních. Stejně je v autobusech často o trochu více lidí, než by být mělo. Na začátku pandemie jsem tu dokonce viděl značky na chodnících 1,5 metru od sebe. Je to krásná teorie, že bychom všichni dělali přesně to, co je nařízeno, ale život to potom zařídí tak, že to všechno funguje trochu jinak.

V současnosti působíš jako fotograf, specializuješ se hlavně na svatby. Jak pandemie ovlivnila tvoje podnikání?

Všechny větší, tedy myšleno delší celodenní svatby, se odložily. Čeká se na to, jak se situace vyvine. Někteří lidé nechtěli čekat a přistoupili místo toho na svatbu malou, vlastně jen obřad s minimem hostů. Už dlouho jsem teď nefotil delší než půldenní svatbu.

Velké svatby se nekonají kvůli restrikcím?

Na svatbách smí nyní být maximálně 150 hostů. Ale problém je především s tím sehnat místo na celodenní svatbu. Takové místo, kde by byli schopni dodržet všechna nařízení, například to pravidlo čtyř metrů čtverečních. Pronajímatelé svatebních prostor na sebe nechtějí vzít zodpovědnost a riziko, že poruší některé z pravidel.

V Novém Jižním Walesu se nyní mluví o zavedení povinnosti nosit roušku…

To se myslím nestane. Vedení státu se spíš snaží udržet ekonomiku, a jak říká australský premiér, jsou dva hlavní úkoly – zachránit životy a zachránit živobytí. Myslím, že životy v Novém Jižním Walesu teď až tolik ohrožené nejsou, a teď se politici hodně zaměřují na to živobytí. Na to, aby zajistili lidem práci, aby stát nenesl tak velkou ekonomickou zátěž.