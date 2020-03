Ekonomové o slovenských volbách: Zajímavé bude sledovat vztah země k EU | E15.cz

Radikální změny po volbách na Slovensku v ekonomické a zahraniční politice neočekáváme, shodují se čeští experti. A podobně to vidí i světové agentury. Jediný otazník ekonomové, které oslovil web E15.cz, vidí v tom, zda nedojde k oslabení společného vyjednávání s Evropskou unií.

Podle expertů byla pro Českou republiku sousední země ve vztahu k Unii dosud silným spojencem. „Za nás doufáme, že bude i nadále významným partnerem při vyjednávání, a to jak na národní úrovni, tak na úrovni zaměstnavatelů. Slováci nám velmi pomáhají v otázkách liberalizace trhu, automatizace výroby či zavádění umělé inteligence,“ vysvětlil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Špicar uvedl, že Svaz v tomto směru vývoj na Slovensku sleduje s jistým napětím, v ostatních záležitostech se velkých změn neobává.

Podobně to vidí analytik ČSOB Petr Dufek, který se na slovenskou ekonomiku zaměřuje. „Z hlediska Česka je podstatné, zda bude pokračovat na dosavadní úrovni spolupráce Visegrádské čtyřky, která vyvažovala některé silné kroky Evropské unie. Jinak si budeme muset počkat, co nové strany přinesou. Myslím si však, že firmy a zaměstnanci z jejich kroků nemusí mít nějaké obavy,“ doplnil.

Podle Dufka by ve vnitřní hospodářské politice připadalo v úvahu snížení firemních daní, což by posílilo počet firem, které by mohly chtít mít daňové sídlo na Slovensku. Prostor pro tento krok nyní ale prý není velký.

Hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek připomíná, že pravděpodobná koalice, kterou tvoří vítězné hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igora Matoviče spolu s hnutími Jsme Rodina, Svoboda a Solidarita a Za lidi, ani k výrazným změnám v zahraniční i domácí ekonomické politice nebude mít prostor.

„Tím, že Slovensko patří do eurozóny, je hodně dáno. Vzhledem ke složitější podobě koalice očekávám spíše zakonzervování současného stavu,“ dodal Marek, který zmínil rovněž poměrně dobrou situaci veřejných rozpočtů, které podle něj ozdravily reformy expremiéra Mikuláše Dzurindy.

V zahraničí si všímají hlavního tématu voleb

Zahraniční agentury pak zmiňují především protikorupční naladění vítězných stran ve slovenských volbách a připomínají populistické akce budoucího premiéra Matoviče.

Agentura Bloomberg stejně jako čeští experti předpokládá, že Slovensko zůstane proevropské a nepřidá se k euroskeptickým sousedům, Polsku a Maďarsku. Dodává však, že nad délkou fungování nové vlády visí otazníky kvůli možným střetům stranických lídrů.

Bloomberg také připomněl, že šéf vítězné strany Matovič před volbami sliboval řadu legislativních změn, například že by úředníci či bohatí Slováci museli podávat prohlášení o svém majetku.

Agentura Reuters v souvislosti s Visegrádskou čtyřkou zmínil Matovičovo nedávné prohlášení, že chce být v rámci tohoto středoevropského uskupení „smířlivým hlasem“.