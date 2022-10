Erdoğan si plácl s Putinem. Turecko nahradí Nord Stream | E15.cz

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan kývl na nabídku Kremlu vytvořit z Turecka mezinárodní centrum pro distribuci plynu a již pověřil vládní úředníky, aby připravili příslušné plány. V pátek o tom informovala turecká média. Erdoğan ve čtvrtek jednal v kazachstánské Astaně se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Ten ještě před začátkem schůzky navrhl Ankaře vybudování nových podmořských plynovodů v Černém moři, které by nahradily problematickou dvojici baltských plynovodů Nord Stream.

„Ztracené dodávky, které jsme dříve přepravovali přes plynovody Nord Stream v Baltském moři, můžeme přenést do Černého moře,“ uvedl Putin. „Je to ekonomicky proveditelné a vzhledem k nedávným událostem je tam úroveň zabezpečení výrazně vyšší,“ dodal v narážce na zřejmě úmyslné poškození Nord Streamu z konce září, z něhož se Rusko a Západ vzájemně obviňují.

Turecké straně se myšlenka zamlouvá. Země by se totiž stala hlavní tranzitní zemí pro ruský plyn proudící do Evropy. Nápadu je nakloněn také šéf ruského plynárenského gigantu Gazprom Alexej Miller. Ten dokonce navrhl, aby v Turecku zároveň vznikla nová burza, na které by se klíčová surovina prodávala.

Kreml se tímto krokem podle světových agentur snaží upevnit vztahy s Ankarou. Vzhledem k válce na Ukrajině, západním sankcím a poškození Nord Streamu představuje turecký plynovod TurkStream v Černém moři jedinou možnou trasu, kudy Rusko může posílat plyn do zemí Evropské unie, které byly až do začátku války jeho největším odběratelem. TurkStream však v současnosti dokáže přepravit pouze 31,5 miliardy metrů krychlových plynu ročně, zatímco Nord Stream 55 miliard.

Ačkoli je Turecko členem NATO, v rusko-ukrajinském konfliktu si zachovává neutrální pozici. Nepřipojilo se k západním sankcím. Na druhé straně dodává Ukrajině bojovou techniku a v září diplomaticky přispělo k uskutečnění největší výměny zajatců mezi oběma státy od začátku invaze. Prezident Erdoğan pravidelně vyzývá Moskvu i Kyjev k uzavření příměří a doufá, že se mu podaří zorganizovat osobní setkání Putina s jeho ukrajinským protějškem Zelenským.

Evropský komisař pro sousedství a rozšiřování EU Olivér Várhelyi ve středu varoval Ankaru před sbližováním s Putinem. Kritizoval též narůstající objem zahraničního obchodu a finanční propojení mezi Ruskem a Tureckem. Naopak ocenil Erdoğanovy snahy o dosažení míru.