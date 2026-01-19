Evropa je v pozoru kvůli americké rozpínavosti, Trump chce ale v Davosu řešit dostupnost bydlení
- Do Davosu míří velmi silná americká delegace a je pravděpodobné, že bude probírat s ostatními představiteli aktuální zahraničně-politické plány prezidenta Donalda Trumpa.
- Šéf Bílého domu má ale v úmyslu silně mířit na své domácí publikum a předestřít plán pro řešení krize bydlení.
- Švýcarské fórum se mění, klima a rovnost ustupují geopolitice a MAGA agendě.
Letošní Světové ekonomické fórum ve švýcarském Davosu začne ve stínu bezprecedentní krize v evropsko-amerických vztazích, vyvolané zájmem prezidenta Donalda Trumpa o dánskou autonomii Grónsko.
Několik evropských zemí vyslalo na mrazivý ostrov v uplynulém týdnu vojáky a přes Atlantik létají celní pohrůžky. Očekává se proto, že ústředním neformálním tématem události bude Trumpova demontáž dosavadního globálního řádu.
Vše se bude točit kolem Trumpa
„Vždycky tu byl velký slon v místnosti, kolem kterého museli lidé v Davosu tančit a teď jsou tím velkým slonem USA,“ citoval The Wall Street Journal Davida Kennyho, někdejšího šéfa americké analytické společnosti Nielsen, který se letos účastní už 24. ročníku události.
„Bude to opravdu diskuse ve velmi důležitém okamžiku,“ řekl médiím výkonný ředitel fóra Mirek Dušek. „Někteří lidé si myslí, že se nacházíme v přechodném období. Jiní si myslí, že jsme již vstoupili do nové éry,“ podotkl.
Představitelé starého kontinentu nejspíš budou mít možnost vyříkat si své spory a obavy s šéfem Bílého domu osobně, na události by se měl objevit poprvé od roku 2020. Dá se očekávat, že budou chtít vědět nejenom to, jak tvrdošíjně bude prezident prosazovat svůj grónský plán, ale zajímat se budou i o Trumpovy záměry týkající se Ukrajiny, Venezuely, Íránu či Gazy.
Na akci dorazí i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který doufá v osobní setkání s nevyšším republikánem a pokrok v otázce bezpečnostních záruk pro Kyjev. To však zdaleka není jisté. „V tuto chvíli nejsou pro Davos naplánována žádná bilaterální setkání,“ sdělil Bílý dům AFP. Plánovaná přítomnost některých amerických činitelů ale znamená pro Zelenského naději, že nakonec k průlomu dojde.
Bydlení pro americké publikum
Očekává se, že Trump ve svém středečním proslovu opět zahrne Eropskou unii kritikou. „Zdůrazní, že USA a Evropa musí opustit ekonomickou stagnaci a politiku, která ji způsobila,“ podotkl představitel Bílého domu.Američané budou mít k dispozici "svůj dům" v kostele na hlavní třídě. |
Zatím ale vše nasvědčuje tomu, že jádrem Trumpova projevu nebude ani světová bezpečnost, ani obchodní vztahy, ale krize bydlení. Prezident je doma pod velkým tlakem, aby tuto záležitost řešil s blížícími se volbami do Kongresu. Slíbil, že ve Švýcarsku představí svůj finální plán. Patrně má v úmyslu umožnit Američanům použít část úspor na penzi k úhradě zálohy na nákup domu.
Už dříve také prohlásil, že plánuje zakázat velkým korporátním investorům nákupy rodinného bydlení. Někteří kritici ale tvrdili, že takový krok nevyřeší základní problém s dostupností a nabídkou bytů.
Spojené státy letos do Davosu vysílají zatím největší a nejvýše postavenou delegaci. Její součástí vedle Trumpa mají být i ministr zahraničí Marco Rubio, ministr financí Scott Bessent, ministr obchodu Howard Lutnick a zvláštní vyslanec Steve Witkoff. Zázemí bude poprvé mít v „americkém domě“, v malém kostele na hlavní promenádě, kde budou představitelé USA pořádat akce a navazovat kontakty s investory.
Místo Thunbergové MAGA agenda
Letošní setkání se paradoxně koná pod heslem A Spirit of Dialoge (Duch dialogu) a zabývat se bude například také tématy, jakou jsou dopady umělé inteligence na pracovní místa nebo rostoucí propast mezi bohatými a chudými. AI patrně bude vedle geopolitiky vůbec nejdůležitějším motorem setkání. Událost v minulosti často čelila kritice, že produkuje spíše rétoriku než výsledky v řešení takovýchto otázek. Letos komentátoři poukazují na to, že fórum se výrazně proměňuje.Událost budou provázet protiamerické protesty. |
„Totéž shromáždění, které kdysi poskytlo hlavní pódium Gretě Thunbergové pro její varování před klimatickou krizí, které oslavovalo čistě ženskou sestavu spolupředsedkyň po hnutí Me Too, a jež tlačilo vlády k pokroku směrem k Pařížské dohodě OSN a cílům udržitelného rozvoje, nyní uvolňuje prostor pro Trumpovu agendu MAGA,“ podotkl web Politico.
Na akci má dorazit rekordních více než tři tisíce delegátů nejméně ze 130 zemí. Mimo jiné se v Davosu očekává zhruba 400 představitelů vlád, včetně 64 hlav států a premiérů, ale také třeba více než desítka guvernérů centrálních bank. Za Českou republiku se 56. výročního zasedání, které potrvá do 23. ledna, zúčastní premiér Andrej Babiš, jenž by měl být v Davosu v úterý a ve středu.